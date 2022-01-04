https://ria.ru/20220104/dtp-1766549989.html

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 04.01.2022

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Четыре человека погибли при столкновении грузовика с легковой автомашиной в Миллеровском районе Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T14:29

2022-01-04T14:29

2022-01-04T15:48

происшествия

ростовская область

россия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении грузовика с легковой автомашиной в Миллеровском районе Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 10 километрах восточнее населенного пункта Мальчевская столкнулись грузовая автомашина и легковушка", - рассказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП погибли четыре человека. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20220103/dtp-1766507054.html

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происшествия, ростовская область, россия