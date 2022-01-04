https://ria.ru/20220104/dtp-1766549989.html
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 04.01.2022
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
Четыре человека погибли при столкновении грузовика с легковой автомашиной в Миллеровском районе Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T14:29
2022-01-04T14:29
2022-01-04T15:48
происшествия
ростовская область
россия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении грузовика с легковой автомашиной в Миллеровском районе Ростовской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В 10 километрах восточнее населенного пункта Мальчевская столкнулись грузовая автомашина и легковушка", - рассказал собеседник агентства.По его словам, в результате ДТП погибли четыре человека. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20220103/dtp-1766507054.html
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происшествия, ростовская область, россия
14:29 04.01.2022 (обновлено: 15:48 04.01.2022)
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с грузовиком и легковой автомашиной