14:14 04.01.2022 (обновлено: 17:01 04.01.2022)
В Белоруссии назначили ряд экспертиз по ДТП, в котором пострадали россияне
В СК Белоруссии назначили ряд экспертиз по ДТП, в котором пострадали россияне
© Фото : МВД Республики БеларусьАвтобус с российскими туристами попал в ДТП в Белоруссии
© Фото : МВД Республики Беларусь
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Белоруссии
МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Судебно-медицинские и автотехнические экспертизы назначены по делу о ДТП, в котором пострадали россияне, сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.
Главврач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич ранее сообщил, что более 30 пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян могут быть выписаны во вторник. Он отметил, что у двоих пострадавших тяжелые травмы позвоночника.
"По уголовному делу назначены судебно-медицинские и автотехнические экспертизы, производство которых поручено УГКСЭ (управлению госкомитета судебных экспертиз - ред.) по Витебской области… Следователи оперативно допросят потерпевших в ДТП и не будут препятствовать их возвращению в Россию", - говорится в сообщении пресс-службы СК Белоруссии.
В ведомстве уточнили, что в ДТП пострадал 41 гражданин России: 40 туристов и сопровождающий их гид.
Ранее СК Белоруссии сообщил, что 3 января в Витебской области водитель Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом. По данным ведомства, в автобусе находились 42 человека, почти все - граждане Российской Федерации, которые ехали на экскурсию в Витебск. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пресс-секретарь дипмиссии РФ в республике Алексей Маскалев сообщил РИА Новости, что российские дипломаты находятся в контакте с компетентными органами Белоруссии по данной ситуации, предпринимаются необходимые усилия для оказания помощи российским гражданам.