https://ria.ru/20220104/dtp-1766548263.html

В Белоруссии назначили ряд экспертиз по ДТП, в котором пострадали россияне

В Белоруссии назначили ряд экспертиз по ДТП, в котором пострадали россияне - РИА Новости, 04.01.2022

В Белоруссии назначили ряд экспертиз по ДТП, в котором пострадали россияне

Судебно-медицинские и автотехнические экспертизы назначены по делу о ДТП, в котором пострадали россияне, сообщили во вторник в пресс-службе Следственного... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T14:14

2022-01-04T14:14

2022-01-04T17:01

белоруссия

дтп с российскими туристами в белоруссии

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766493799_62:98:913:577_1920x0_80_0_0_a4f5eaa9aed57017218dac78e26bb54c.jpg

МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Судебно-медицинские и автотехнические экспертизы назначены по делу о ДТП, в котором пострадали россияне, сообщили во вторник в пресс-службе Следственного комитета Белоруссии.Главврач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич ранее сообщил, что более 30 пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян могут быть выписаны во вторник. Он отметил, что у двоих пострадавших тяжелые травмы позвоночника.В ведомстве уточнили, что в ДТП пострадал 41 гражданин России: 40 туристов и сопровождающий их гид.Ранее СК Белоруссии сообщил, что 3 января в Витебской области водитель Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом. По данным ведомства, в автобусе находились 42 человека, почти все - граждане Российской Федерации, которые ехали на экскурсию в Витебск. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Пресс-секретарь дипмиссии РФ в республике Алексей Маскалев сообщил РИА Новости, что российские дипломаты находятся в контакте с компетентными органами Белоруссии по данной ситуации, предпринимаются необходимые усилия для оказания помощи российским гражданам.

https://ria.ru/20220103/dtp-1766496441.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, дтп с российскими туристами в белоруссии, новости - туризм