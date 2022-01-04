Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220104/dtp-1766530987.html
Двое пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян остаются в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 04.01.2022
Двое пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян остаются в тяжелом состоянии
Двое пострадавших в ДТП в Белоруссии туристов из России остаются в тяжелом состоянии, сообщил главврач Витебской областной клинической больницы Евгений... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T10:23
2022-01-04T17:01
белоруссия
здоровье - общество
министерство здравоохранения белоруссии
дтп с российскими туристами в белоруссии
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766494045_0:87:647:451_1920x0_80_0_0_7bc0b6f897033f764302ffca740ca562.jpg
МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП в Белоруссии туристов из России остаются в тяжелом состоянии, сообщил главврач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.Ранее СК Белоруссии сообщил, что 3 января в Витебской области водитель Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом. По данным ведомства, в автобусе находились 42 человека, почти все - граждане Российской Федерации, которые ехали на экскурсию в Витебск. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Минздрав Белоруссии сообщал, что в аварии пострадал 41 россиянин, шестеро были в тяжелом состоянии, 18 - средней тяжести, остальные - легкой степени. Пресс-секретарь дипмиссии РФ в республике Алексей Маскалев сообщил РИА Новости, что российские дипломаты находятся в контакте с компетентными органами Белоруссии по данной ситуации, предпринимаются необходимые усилия для оказания помощи российским гражданам."В больнице находятся 42 пациента. Состояние пациентов стабилизировано, они проходят все необходимые лечебные мероприятия. Два пациента в тяжелом состоянии, продолжается интенсивная терапия. Часть пациентов, которым выполнены все необходимые мероприятия, готовятся к выписке", - приводит слова Матусевича пресс-служба минздрава Белоруссии.
https://ria.ru/20220103/dtp-1766496441.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766494045_0:11:800:611_1920x0_80_0_0_85741936deebe6790592dab68fc5de19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белоруссия, здоровье - общество, министерство здравоохранения белоруссии, дтп с российскими туристами в белоруссии, новости - туризм
10:23 04.01.2022 (обновлено: 17:01 04.01.2022)
 
Двое пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян остаются в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП в Белоруссии туристов из России остаются в тяжелом состоянии

© Фото : МВД Республики БеларусьНа месте ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии
На месте ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© Фото : МВД Республики Беларусь
На месте ДТП с туристическим автобусом в Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП в Белоруссии туристов из России остаются в тяжелом состоянии, сообщил главврач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.
Ранее СК Белоруссии сообщил, что 3 января в Витебской области водитель Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом. По данным ведомства, в автобусе находились 42 человека, почти все - граждане Российской Федерации, которые ехали на экскурсию в Витебск. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Минздрав Белоруссии сообщал, что в аварии пострадал 41 россиянин, шестеро были в тяжелом состоянии, 18 - средней тяжести, остальные - легкой степени. Пресс-секретарь дипмиссии РФ в республике Алексей Маскалев сообщил РИА Новости, что российские дипломаты находятся в контакте с компетентными органами Белоруссии по данной ситуации, предпринимаются необходимые усилия для оказания помощи российским гражданам.
"В больнице находятся 42 пациента. Состояние пациентов стабилизировано, они проходят все необходимые лечебные мероприятия. Два пациента в тяжелом состоянии, продолжается интенсивная терапия. Часть пациентов, которым выполнены все необходимые мероприятия, готовятся к выписке", - приводит слова Матусевича пресс-служба минздрава Белоруссии.
Последствия ДТП с автобусом в Витебской области. Видео МВД Беларуси
3 января, 17:21Туризм
Опубликовано первое видео с места ДТП с россиянами в Белоруссии
 
ТуризмБелоруссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения БелоруссииДТП с российскими туристами в БелоруссииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанАкции протеста в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 23:47
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и Украины
01:20В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку
01:17Протесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихли
01:15Экономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 года
01:01Режим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утра
00:57На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
00:45На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки
00:44В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона
00:39В Казахстане усилили охрану общественного порядка
00:37В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
00:36В Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасы
00:27В Алма-Ате установили ограничение на свободу передвижения
00:19Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции
00:12В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
23:53Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
23:50В Самарской области объявили штормовое предупреждение
23:40На корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-Ате
23:39Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области 1:01
23:35США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
23:27Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля
Лента новостейМолния
Блинкен обсудил с главой МИД ОАЭ ситуацию на границе России и УкраиныВ Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочкуПротесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихлиЭкономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 годаРежим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утраНа период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголяНа время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовкиВ Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов регионаВ Казахстане усилили охрану общественного порядкаВ Алма-Ате ограничили въезд и выезд из городаВ Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасыВ Алма-Ате установили ограничение на свободу передвиженияМакрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента ФранцииВ Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать ЗападГлава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и ФранцииВ Самарской области объявили штормовое предупреждениеНа корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-АтеПрезидент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской областиСША поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля