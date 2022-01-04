https://ria.ru/20220104/dtp-1766530987.html

Двое пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян остаются в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян остаются в тяжелом состоянии - РИА Новости, 04.01.2022

Двое пострадавших в ДТП в Белоруссии россиян остаются в тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП в Белоруссии туристов из России остаются в тяжелом состоянии, сообщил главврач Витебской областной клинической больницы Евгений... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T10:23

2022-01-04T10:23

2022-01-04T17:01

белоруссия

здоровье - общество

министерство здравоохранения белоруссии

дтп с российскими туристами в белоруссии

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МИНСК, 4 янв - РИА Новости. Двое пострадавших в ДТП в Белоруссии туристов из России остаются в тяжелом состоянии, сообщил главврач Витебской областной клинической больницы Евгений Матусевич.Ранее СК Белоруссии сообщил, что 3 января в Витебской области водитель Renault при совершении обгона выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с экскурсионным автобусом. По данным ведомства, в автобусе находились 42 человека, почти все - граждане Российской Федерации, которые ехали на экскурсию в Витебск. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, пассажиры и водитель автобуса госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. Минздрав Белоруссии сообщал, что в аварии пострадал 41 россиянин, шестеро были в тяжелом состоянии, 18 - средней тяжести, остальные - легкой степени. Пресс-секретарь дипмиссии РФ в республике Алексей Маскалев сообщил РИА Новости, что российские дипломаты находятся в контакте с компетентными органами Белоруссии по данной ситуации, предпринимаются необходимые усилия для оказания помощи российским гражданам."В больнице находятся 42 пациента. Состояние пациентов стабилизировано, они проходят все необходимые лечебные мероприятия. Два пациента в тяжелом состоянии, продолжается интенсивная терапия. Часть пациентов, которым выполнены все необходимые мероприятия, готовятся к выписке", - приводит слова Матусевича пресс-служба минздрава Белоруссии.

https://ria.ru/20220103/dtp-1766496441.html

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белоруссия, здоровье - общество, министерство здравоохранения белоруссии, дтп с российскими туристами в белоруссии, новости - туризм