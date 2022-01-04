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На Кубани умер инспектор ДПС после попадания в голову петарды
На Кубани умер инспектор ДПС после попадания в голову петарды - РИА Новости, 04.01.2022
На Кубани умер инспектор ДПС после попадания в голову петарды
Полиция на Кубани устанавливает обстоятельства инцидента, в результате которого скончался инспектор дорожно-постовой службы (ДПС), травмированный попаданием... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T17:07
2022-01-04T17:07
2022-01-04T17:07
происшествия
краснодарский край
кущевский район
россия
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СОЧИ, 4 янв – РИА Новости. Полиция на Кубани устанавливает обстоятельства инцидента, в результате которого скончался инспектор дорожно-постовой службы (ДПС), травмированный попаданием петарды в голову, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Краснодарскому краю.Как подтвердили РИА Новости в ведомстве, ЧП произошло в районе 1123-го километра федеральной трассы М-4 "Дон"."Первого января около 00.05 в дежурную часть ОМВД России по Кущевскому району поступило сообщение о том, что во время несения службы инспектор ДПС ОР ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Кущевскому району получил травму от попадания петарды в голову", - указывается в релизе.Отмечается, что после происшествия была вызвана бригада скорой помощи, полицейского госпитализировали, однако спустя некоторое время он скончался."Третьего января в 14.20 находясь в лечебном учреждении сотрудник ДПС скончался, не приходя в сознание", - подтверждает ведомство. В настоящее время сотрудниками регионального МВД проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20191222/1562687039.html
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происшествия, краснодарский край, кущевский район, россия
На Кубани умер инспектор ДПС после попадания в голову петарды
Умер инспектор ДПС на Кубани, которому в новогоднюю ночь в голову попала петарда