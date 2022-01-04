https://ria.ru/20220104/dollar-1766453527.html

Америка засуетилась. Дан прогноз по доллару в 2022 году

Эксперт дал прогноз по курсу доллара на 2022 год - РИА Новости, 04.01.2022

Америка засуетилась. Дан прогноз по доллару в 2022 году

В 2022 году доллар продолжит укрепляться к мировым валютам, стремясь к индексу DXY на уровне 105 пунктов, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик отдела... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T04:15

2022-01-04T04:15

2022-01-04T04:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

доллар

сша

промсвязьбанк

федеральная резервная система сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599927305_0:59:3054:1777_1920x0_80_0_0_06b76784eef299d07cd44140181dfec8.jpg

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В 2022 году доллар продолжит укрепляться к мировым валютам, стремясь к индексу DXY на уровне 105 пунктов, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы "Промсвязьбанка" Егор Жильников.Одна из причин такой динамики кроется в ужесточении политики мировых центробанков, в том числе ФРС США, из-за роста глобальной инфляции. Кроме того, ситуация на американском финансовом рынке способствует оттоку капиталов в более безопасные активы, в том числе и в наличность в виде долларов, пояснил эксперт.Что касается пары рубль-доллар, российская валюта выглядит довольно уязвимо, несмотря на сохранение предпосылок для ее укрепления. В начале 2022 года давление на рубль будут оказывать геополитика, развитие ситуации с омикрон-штаммом коронавируса и снижение цен на нефть, считает Жильников."Если же говорить про доллар в связке с рублем, то мы ориентируемся на отметку 76,5 рублей на конец 2022 года, и на уровень 75,5 рублей в среднем за год", — уточнил он.

https://ria.ru/20220103/rubl-1766449818.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рубль, доллар, сша, промсвязьбанк, федеральная резервная система сша, россия, егор жильников