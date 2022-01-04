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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220104/dollar-1766453527.html
Америка засуетилась. Дан прогноз по доллару в 2022 году
Эксперт дал прогноз по курсу доллара на 2022 год - РИА Новости, 04.01.2022
Америка засуетилась. Дан прогноз по доллару в 2022 году
В 2022 году доллар продолжит укрепляться к мировым валютам, стремясь к индексу DXY на уровне 105 пунктов, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик отдела... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T04:15
2022-01-04T04:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
доллар
сша
промсвязьбанк
федеральная резервная система сша
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В 2022 году доллар продолжит укрепляться к мировым валютам, стремясь к индексу DXY на уровне 105 пунктов, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы "Промсвязьбанка" Егор Жильников.Одна из причин такой динамики кроется в ужесточении политики мировых центробанков, в том числе ФРС США, из-за роста глобальной инфляции. Кроме того, ситуация на американском финансовом рынке способствует оттоку капиталов в более безопасные активы, в том числе и в наличность в виде долларов, пояснил эксперт.Что касается пары рубль-доллар, российская валюта выглядит довольно уязвимо, несмотря на сохранение предпосылок для ее укрепления. В начале 2022 года давление на рубль будут оказывать геополитика, развитие ситуации с омикрон-штаммом коронавируса и снижение цен на нефть, считает Жильников."Если же говорить про доллар в связке с рублем, то мы ориентируемся на отметку 76,5 рублей на конец 2022 года, и на уровень 75,5 рублей в среднем за год", — уточнил он.
https://ria.ru/20220103/rubl-1766449818.html
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экономика, рубль, доллар, сша, промсвязьбанк, федеральная резервная система сша, россия, егор жильников
04:15 04.01.2022
 
Эксперт дал прогноз по курсу доллара на 2022 год

Аналитик Жильников: в 2022 году доллар продолжит укрепляться к мировым валютам

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В 2022 году доллар продолжит укрепляться к мировым валютам, стремясь к индексу DXY на уровне 105 пунктов, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы "Промсвязьбанка" Егор Жильников.
Одна из причин такой динамики кроется в ужесточении политики мировых центробанков, в том числе ФРС США, из-за роста глобальной инфляции. Кроме того, ситуация на американском финансовом рынке способствует оттоку капиталов в более безопасные активы, в том числе и в наличность в виде долларов, пояснил эксперт.
Что касается пары рубль-доллар, российская валюта выглядит довольно уязвимо, несмотря на сохранение предпосылок для ее укрепления. В начале 2022 года давление на рубль будут оказывать геополитика, развитие ситуации с омикрон-штаммом коронавируса и снижение цен на нефть, считает Жильников.
"Если же говорить про доллар в связке с рублем, то мы ориентируемся на отметку 76,5 рублей на конец 2022 года, и на уровень 75,5 рублей в среднем за год", — уточнил он.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
Вчера, 01:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперт рассказал, что может негативно повлиять на рублевые активы
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльДолларСШАПромсвязьбанкФедеральная резервная система СШАРоссияЕгор Жильников
 
 
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