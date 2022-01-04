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Пропавшее имущество "Железной дороги Молдавии" нашли у брата Додона
Пропавшее имущество "Железной дороги Молдавии" нашли у брата Додона - РИА Новости, 04.01.2022
Пропавшее имущество "Железной дороги Молдавии" нашли у брата Додона
Пропавшие контейнеры, принадлежащие "Железной дороге Молдавии", во время обысков обнаружены на территории компании Agrofactory, принадлежащей Александру Додону... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T15:35
2022-01-04T15:35
2022-01-04T15:35
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 4 янв – РИА Новости. Пропавшие контейнеры, принадлежащие "Железной дороге Молдавии", во время обысков обнаружены на территории компании Agrofactory, принадлежащей Александру Додону - брату экс-президента Игоря Додона, заявила глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек.Ранее генпрокуратура сообщила об обысках на территории компании Agrofactory по делу о хищении имущества "Железной дороги Молдавии". Прокуроры разыскивали металлические контейнеры стоимостью более 2,8 тысячи долларов."В результате обысков были обнаружены контейнеры, их не смогли изъять, они переданы на хранение администратору компании, на территории которой проводились обыски. В результате операции никто не был задержан", - заявила Керпек журналистам.На госпредприятии "Железная дорога Молдавии" сообщили, что последние полгода предпринимаются действия для борьбы с внутренней коррупцией. Все собранные материалы были переданы правоохранительным органам. Проведенные в понедельник обыски – это лишь первое из действий, которое предпринято для возмещения ущерба, нанесенного предприятию, заявили в организации.
https://ria.ru/20211229/dodon-1765995339.html
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в мире, молдавия, игорь додон
Пропавшее имущество "Железной дороги Молдавии" нашли у брата Додона
Пропавшее имущество "Железной дороги Молдавии" нашли у брата экс-президента Додона
КИШИНЕВ, 4 янв – РИА Новости.
Пропавшие контейнеры, принадлежащие "Железной дороге Молдавии", во время обысков обнаружены на территории компании Agrofactory, принадлежащей Александру Додону - брату экс-президента Игоря Додона
, заявила глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпек.
Ранее генпрокуратура сообщила об обысках на территории компании Agrofactory по делу о хищении имущества "Железной дороги Молдавии". Прокуроры разыскивали металлические контейнеры стоимостью более 2,8 тысячи долларов.
"В результате обысков были обнаружены контейнеры, их не смогли изъять, они переданы на хранение администратору компании, на территории которой проводились обыски. В результате операции никто не был задержан", - заявила Керпек журналистам.
На госпредприятии "Железная дорога Молдавии" сообщили, что последние полгода предпринимаются действия для борьбы с внутренней коррупцией. Все собранные материалы были переданы правоохранительным органам. Проведенные в понедельник обыски – это лишь первое из действий, которое предпринято для возмещения ущерба, нанесенного предприятию, заявили в организации.