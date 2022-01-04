https://ria.ru/20220104/borrel-1766583794.html

Глава дипломатии ЕС рассказал об ожиданиях от переговоров России и НАТО

Глава дипломатии ЕС рассказал об ожиданиях от переговоров России и НАТО - РИА Новости, 04.01.2022

Глава дипломатии ЕС рассказал об ожиданиях от переговоров России и НАТО

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что поддерживает проведение заседания Совета Россия-НАТО, которое состоится 12 января. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T21:47

2022-01-04T21:47

2022-01-04T21:47

в мире

киев

йенс столтенберг

евросоюз

совет россия-нато

обсе

дмитрий кулеба

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что поддерживает проведение заседания Совета Россия-НАТО, которое состоится 12 января."В преддверии моего визита на Украину я обсудил с (генеральным секретарем НАТО - ред.) Йенсом Столтенбергом тесную координацию между ЕС и НАТО и приветствовал предстоящий Совет Россия-НАТО", - написал он в своём Twitter.Боррель планирует посетить Украину 4-6 января, это будет его первая зарубежная поездка в новом году. Глава дипломатии ЕС сначала вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой посетит восток страны и линию соприкосновения в Донбассе, после чего планирует отправится в Киев, где также встретится с представителями власти Украины.Генеральный секретарь НАТО ранее во вторник подтвердил, что созвал заседание совета РФ-НАТО на 12 января. По информации Столтенберга, планируется обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, которые в первую очередь связаны с Украиной.Кроме того, как сообщалось ранее, переговоры РФ и США по российским предложениям о гарантиях безопасности запланированы на 10 января в Женеве. Предполагается, что после российские предложения будут обсуждаться 12 января на Совете Россия - НАТО и 13 января на площадке ОБСЕ в Вене.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

https://ria.ru/20220104/ukraina-1766572146.html

https://ria.ru/20211228/ukraina-1765768911.html

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