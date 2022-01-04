Глава дипломатии ЕС рассказал об ожиданиях от переговоров России и НАТО
Глава дипломатии ЕС Боррель поддержал проведение заседания Совета Россия-НАТО
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 4 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что поддерживает проведение заседания Совета Россия-НАТО, которое состоится 12 января.
"В преддверии моего визита на Украину я обсудил с (генеральным секретарем НАТО - ред.) Йенсом Столтенбергом тесную координацию между ЕС и НАТО и приветствовал предстоящий Совет Россия-НАТО", - написал он в своём Twitter.
Боррель планирует посетить Украину 4-6 января, это будет его первая зарубежная поездка в новом году. Глава дипломатии ЕС сначала вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой посетит восток страны и линию соприкосновения в Донбассе, после чего планирует отправится в Киев, где также встретится с представителями власти Украины.
Генеральный секретарь НАТО ранее во вторник подтвердил, что созвал заседание совета РФ-НАТО на 12 января. По информации Столтенберга, планируется обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, которые в первую очередь связаны с Украиной.
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