https://ria.ru/20220104/bezopasnost-1766533810.html

В России засекретят закупки силовых ведомств

В России засекретят закупки силовых ведомств - РИА Новости, 04.01.2022

В России засекретят закупки силовых ведомств

Закупки по линии ФСО, СВР, ФСБ, Росгвардии и министерства обороны РФ, их подведомственных учреждений и государственных унитарных предприятий будут засекречены... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T11:13

2022-01-04T11:13

2022-01-04T11:13

безопасность

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Закупки по линии ФСО, СВР, ФСБ, Росгвардии и министерства обороны РФ, их подведомственных учреждений и государственных унитарных предприятий будут засекречены. Соответствующее распоряжение правительства вступило в силу 1 января 2022 года.В этот список также входят Служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности, Росгвардия и Федеральная служба охраны.

https://ria.ru/20220101/reestry-1766342981.html

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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия