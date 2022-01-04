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В России засекретят закупки силовых ведомств
В России засекретят закупки силовых ведомств - РИА Новости, 04.01.2022
В России засекретят закупки силовых ведомств
Закупки по линии ФСО, СВР, ФСБ, Росгвардии и министерства обороны РФ, их подведомственных учреждений и государственных унитарных предприятий будут засекречены... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T11:13
2022-01-04T11:13
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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россия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Закупки по линии ФСО, СВР, ФСБ, Росгвардии и министерства обороны РФ, их подведомственных учреждений и государственных унитарных предприятий будут засекречены. Соответствующее распоряжение правительства вступило в силу 1 января 2022 года.В этот список также входят Служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности, Росгвардия и Федеральная служба охраны.
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
11:13 04.01.2022
 
В России засекретят закупки силовых ведомств

Закупки силовых ведомств, включая ФСО и СВР, засекретят в 2022 году

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Закупки по линии ФСО, СВР, ФСБ, Росгвардии и министерства обороны РФ, их подведомственных учреждений и государственных унитарных предприятий будут засекречены. Соответствующее распоряжение правительства вступило в силу 1 января 2022 года.

"Перечень федеральных органов исполнительной власти ... при осуществлении закупок товаров, работ, услуг которыми применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ... Минобороны России, а также подведомственные государственные учреждения и государственные унитарные предприятия", - говорится в документе.

В этот список также входят Служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности, Росгвардия и Федеральная служба охраны.
Сотрудник Росгвардии проводит проверку в оружейном магазине в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 06:41
Росгвардия начала формировать электронные реестры разрешений на оружие
 
БезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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