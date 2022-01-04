https://ria.ru/20220104/bezopasnost-1766533810.html
В России засекретят закупки силовых ведомств
В России засекретят закупки силовых ведомств - РИА Новости, 04.01.2022
В России засекретят закупки силовых ведомств
Закупки по линии ФСО, СВР, ФСБ, Росгвардии и министерства обороны РФ, их подведомственных учреждений и государственных унитарных предприятий будут засекречены... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T11:13
2022-01-04T11:13
2022-01-04T11:13
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Закупки по линии ФСО, СВР, ФСБ, Росгвардии и министерства обороны РФ, их подведомственных учреждений и государственных унитарных предприятий будут засекречены. Соответствующее распоряжение правительства вступило в силу 1 января 2022 года.В этот список также входят Служба внешней разведки, Федеральная служба безопасности, Росгвардия и Федеральная служба охраны.
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
В России засекретят закупки силовых ведомств
Закупки силовых ведомств, включая ФСО и СВР, засекретят в 2022 году