https://ria.ru/20220104/berbok-1766553997.html

Эксперт рассказал, как "фактор Бербок" скажется на отношениях с Россией

Эксперт рассказал, как "фактор Бербок" скажется на отношениях с Россией - РИА Новости, 04.01.2022

Эксперт рассказал, как "фактор Бербок" скажется на отношениях с Россией

Новые власти Германии нацелены на конструктивный диалог с Россией, несмотря на сложности во взаимоотношениях, считает независимый эксперт-политолог Александр... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T15:07

2022-01-04T15:07

2022-01-04T21:56

в мире

берлин (город)

германия

мид германии

россия

анналена бербок

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Новые власти Германии нацелены на конструктивный диалог с Россией, несмотря на сложности во взаимоотношениях, считает независимый эксперт-политолог Александр Камкин."Болевых точек в двусторонних отношениях много, 2022 год станет непростым, но в целом, я думаю, немецкий кабинет, несмотря на все эти проблемы и издержки, нацелен на конструктивный диалог с Москвой", — сказал РИА Новости эксперт.По его словам, помимо украинского вопроса, к основным болевым точкам во взаимоотношениях Берлина и Москвы также относятся энергетика и оппозиция."Оппозиционные политики на Западе воспринимаются как голос свободной России. Помимо этого, наверняка активизируются различные неправительственные организации, те же немецкие фонды, которые активно работают с оппозицией России", — добавил собеседник.При этом эксперт ожидает, что отношения России с новым правительством Германии в 2022 году будут динамично развиваться, хоть и будут непростыми."В понятие "непростые" также вложен фактор госпожи Бербок (Анналены, главы МИД ФРГ. — Прим. ред.), он достаточно серьезно влияет на поддержание диалога между Россией и Германией. "Зеленые" с их экологической повесткой и их ультралиберальной антироссийской повесткой, конечно, вносят определенную долю сумятицы в общую позицию кабинета", — пояснил Камкин.Он подчеркнул, что "Зеленые" — сложный переговорный партнер для России."В этой связи и диалог в 2022 году будет сложным в целом. Наверняка будут какие-то упреки со стороны Германии в адрес России в недемократичности и других аспектах. Но ко всему этому мы уже привыкли, слышали это уже много-много лет. Здесь будут важны конкретные действия", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20211217/berbok-1764326703.html

https://ria.ru/20211228/potok-1765792062.html

берлин (город)

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в мире, берлин (город), германия, мид германии, россия, анналена бербок