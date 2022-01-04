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Умер бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев

Умер бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев - РИА Новости, 04.01.2022

Умер бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев

Умер бывший кремлевский шеф-повар и президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Сообщение о его смерти появилось на странице в Facebook, а РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T19:19

2022-01-04T19:19

2022-01-04T19:37

общество

россия

виктор беляев

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Умер бывший кремлевский шеф-повар и президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Сообщение о его смерти появилось на странице в Facebook, а также на сайте организации.Вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев также на своей странице назвал смерть Беляева невосполнимой утратой для профессионального сообщества.Ему было 64 года, причина смерти не уточняется.Беляев проработал в Кремле 30 лет, пройдя путь от повара до генерального директора комбината питания "Кремлевский". На спецкухне готовили для первых лиц государства, обслуживали государственные приемы на высшем уровне, в том числе кормили и обслуживали лидеров зарубежных стран, приезжающих с официальным визитом.

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2022

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общество, россия, виктор беляев