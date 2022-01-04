19:19 04.01.2022 (обновлено: 19:37 04.01.2022)
Умер бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев
Бывший кремлевский шеф-повар Виктор Беляев умер в 64 года
Президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Умер бывший кремлевский шеф-повар и президент Национальной ассоциации кулинаров России Виктор Беляев. Сообщение о его смерти появилось на странице в Facebook, а также на сайте организации.
"Для нас Виктор Беляев был хорошим наставником, прекрасным коллегой, отличным другом и самым добрым поваром", — написали его коллеги.
Вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев также на своей странице назвал смерть Беляева невосполнимой утратой для профессионального сообщества.
Ему было 64 года, причина смерти не уточняется.
Беляев проработал в Кремле 30 лет, пройдя путь от повара до генерального директора комбината питания "Кремлевский". На спецкухне готовили для первых лиц государства, обслуживали государственные приемы на высшем уровне, в том числе кормили и обслуживали лидеров зарубежных стран, приезжающих с официальным визитом.
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрезидент Ассоциации кулинаров России Виктор Беляев
Президент Ассоциации кулинаров России Виктор Беляев