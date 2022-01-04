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Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня
Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня - РИА Новости, 04.01.2022
Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня
Рейтинг президента США Джо Байдена в декабре вновь упал до рекордно низкого показателя, снизившись до 44%, свидетельствуют данные исследования, проведенного... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T20:16
2022-01-04T20:16
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Рейтинг президента США Джо Байдена в декабре вновь упал до рекордно низкого показателя, снизившись до 44%, свидетельствуют данные исследования, проведенного телеканалом CNBC.По данным телефонного опроса, проведенного в 17-20 декабря с участием 1895 респондентов – зарегистрированных избирателей в возрасте от 18 лет, 56% его участников не одобряют работу президента США.Отмечается, что в исследовании приняло участие практически равное число сторонников демократов и республиканцев.Предыдущий антирекорд популярности Байдена был установлен в сентябре прошлого года, тогда неудовлетворение работой президента высказали 54% участников опроса, поддержку выразили 46% опрошенных.Наибольшее недовольство американцев в декабре вызывает экономическая ситуация в стране (73% считают ее плачевной), прежде всего их беспокоит инфляция. Помимо этого, более половины опрошенных (55%) недовольны тем, как Байден справляется с пандемией коронавируса, при этом 38% респондентов считают, что ситуация с COVID-19 ухудшилась в сравнении с предыдущим годом, а 32% и 30% соответственно, полагают, что она немного улучшилась или осталась такой же, как год назад.На вопрос о том, "движется ли ситуация в США в правильном направлении", 70% опрошенных ответили отрицательно.
https://ria.ru/20220102/baydn-1766427825.html
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в мире, сша, джо байден
20:16 04.01.2022
 
Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

CNBC: рейтинг Байдена упал в декабре до рекордно низких 44%

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 янв - РИА Новости. Рейтинг президента США Джо Байдена в декабре вновь упал до рекордно низкого показателя, снизившись до 44%, свидетельствуют данные исследования, проведенного телеканалом CNBC.
По данным телефонного опроса, проведенного в 17-20 декабря с участием 1895 респондентов – зарегистрированных избирателей в возрасте от 18 лет, 56% его участников не одобряют работу президента США.
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Отмечается, что в исследовании приняло участие практически равное число сторонников демократов и республиканцев.
Предыдущий антирекорд популярности Байдена был установлен в сентябре прошлого года, тогда неудовлетворение работой президента высказали 54% участников опроса, поддержку выразили 46% опрошенных.
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Наибольшее недовольство американцев в декабре вызывает экономическая ситуация в стране (73% считают ее плачевной), прежде всего их беспокоит инфляция. Помимо этого, более половины опрошенных (55%) недовольны тем, как Байден справляется с пандемией коронавируса, при этом 38% респондентов считают, что ситуация с COVID-19 ухудшилась в сравнении с предыдущим годом, а 32% и 30% соответственно, полагают, что она немного улучшилась или осталась такой же, как год назад.
На вопрос о том, "движется ли ситуация в США в правильном направлении", 70% опрошенных ответили отрицательно.
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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