https://ria.ru/20220104/bayden-1766575443.html

Байден поддержал соглашение об отсрочке развертывания новых сетей 5G в США

Байден поддержал соглашение об отсрочке развертывания новых сетей 5G в США - РИА Новости, 04.01.2022

Байден поддержал соглашение об отсрочке развертывания новых сетей 5G в США

Президент США Джо Байден во вторник поприветствовал достигнутое между американскими властями и операторами связи AT&T и Verizon соглашение отсрочить на две... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T19:36

2022-01-04T19:36

2022-01-04T19:36

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джо байден

at&t

министерство транспорта сша

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ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник поприветствовал достигнутое между американскими властями и операторами связи AT&T и Verizon соглашение отсрочить на две недели запланированный на 5 января ввод в эксплуатацию сетей сотовой связи 5G из-за потенциальной угрозы безопасности полетов воздушных судов.Как напомнил глава государства, достигнутое соглашение гарантирует, что в течение последующих двух недель не произойдет существенных сбоев во время полетов авиации. "Это также позволит нам существенно сократить сбои в воздушных операциях, когда AT&T и Verizon запустят в работу сети 5G 19 января", - указал Байден.Власти США опасаются, что использование операторами связи частот 5G может сказаться на безопасности полетов, поскольку они также используются некоторыми летными приборами. В этой связи министерство транспорта США ранее обратилось к крупнейшим предприятиям отрасли с просьбой отложить введение в работу этих сетей.

https://ria.ru/20220104/tekhnologii-1766528350.html

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в мире, сша, джо байден, at&t, министерство транспорта сша