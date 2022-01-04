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Байден поддержал соглашение об отсрочке развертывания новых сетей 5G в США
Байден поддержал соглашение об отсрочке развертывания новых сетей 5G в США - РИА Новости, 04.01.2022
Байден поддержал соглашение об отсрочке развертывания новых сетей 5G в США
Президент США Джо Байден во вторник поприветствовал достигнутое между американскими властями и операторами связи AT&T и Verizon соглашение отсрочить на две... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T19:36
2022-01-04T19:36
в мире
сша
джо байден
at&t
министерство транспорта сша
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ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник поприветствовал достигнутое между американскими властями и операторами связи AT&amp;T и Verizon соглашение отсрочить на две недели запланированный на 5 января ввод в эксплуатацию сетей сотовой связи 5G из-за потенциальной угрозы безопасности полетов воздушных судов.Как напомнил глава государства, достигнутое соглашение гарантирует, что в течение последующих двух недель не произойдет существенных сбоев во время полетов авиации. "Это также позволит нам существенно сократить сбои в воздушных операциях, когда AT&amp;T и Verizon запустят в работу сети 5G 19 января", - указал Байден.Власти США опасаются, что использование операторами связи частот 5G может сказаться на безопасности полетов, поскольку они также используются некоторыми летными приборами. В этой связи министерство транспорта США ранее обратилось к крупнейшим предприятиям отрасли с просьбой отложить введение в работу этих сетей.
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в мире, сша, джо байден, at&t, министерство транспорта сша
19:36 04.01.2022
 
Байден поддержал соглашение об отсрочке развертывания новых сетей 5G в США

Президент Байден поприветствовал соглашение об отсрочке развертывания новых сетей 5G в США

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден во вторник поприветствовал достигнутое между американскими властями и операторами связи AT&T и Verizon соглашение отсрочить на две недели запланированный на 5 января ввод в эксплуатацию сетей сотовой связи 5G из-за потенциальной угрозы безопасности полетов воздушных судов.
"Моя администрация стремится к быстрому развертыванию сетей 5G, сводя к минимуму сбои в работе воздушного транспорта и продолжая поддерживать самое безопасное воздушное пространство в мире. Вчерашнее соглашение - важный шаг в верном направлении, и мы благодарны всем сторонам за их сотрудничество и добросовестность", - говорится в заявлении Байдена, которое распространил Белый дом.
Как напомнил глава государства, достигнутое соглашение гарантирует, что в течение последующих двух недель не произойдет существенных сбоев во время полетов авиации. "Это также позволит нам существенно сократить сбои в воздушных операциях, когда AT&T и Verizon запустят в работу сети 5G 19 января", - указал Байден.
Власти США опасаются, что использование операторами связи частот 5G может сказаться на безопасности полетов, поскольку они также используются некоторыми летными приборами. В этой связи министерство транспорта США ранее обратилось к крупнейшим предприятиям отрасли с просьбой отложить введение в работу этих сетей.
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
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В миреСШАДжо БайденAT&TМинистерство транспорта США
 
 
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