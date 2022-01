https://ria.ru/20220104/album-1766538899.html

The Weeknd объявил дату выхода нового альбома

культура

новости культуры

музыка

the weeknd (эйбел тесфайе)

джим керри

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Канадский музыкант The Weeknd (Эйбел Тесфайе) опубликовал в Инстаграме пост, в котором сообщил дату выхода его нового альбома. Релиз сборника Dawn FM состоится в эту пятницу — 7 января. К публикации The Weeknd прикрепил видео. На нем исполнителя похищают фигуры в плащах, увозят, а Эйбел в какой-то момент оказывается постаревшим.В промо-ролике также названы участники альбома и будущего клипа. В их числе рэпер Tyler, the Creator, Куинси Джонс, Лил Уэйн и другие. Указан в тизере и голливудский актер Джим Керри. О дружбе с ним The Weeknd рассказывал еще в 2020-м. Ожидается, что звезда комедий "Маска" и "Эйс Вентура" появится в клипе. Плейлист нового альбома пока не раскрыт. Известно, что главным синглом в нем будет Take My Breath, выпущенный ранее. Созданный в духе Edge of Seventeen Стиви Никс, этот трек граничит между классическим дэнс-попом и современной электронной музыкой. Охватит ли ретрозвучание весь Dawn FM, будет известно через несколько дней. Dawn FM станет четвертым в дискографии музыканта. Последний сборник After Hours был представлен в 2020 году. Он получил положительные отзывы от слушателей и критиков, а песня Blinding Lights из него стала хитом. Например, в чарте Billboard Hot 100 она продержалась рекордные 87 недель.

