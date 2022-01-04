Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220104/album-1766538899.html
The Weeknd объявил дату выхода нового альбома
The Weeknd объявил дату выхода нового альбома - РИА Новости, 04.01.2022
The Weeknd объявил дату выхода нового альбома
Канадский музыкант The Weeknd (Эйбел Тесфайе) опубликовал в Инстаграме пост, в котором сообщил дату выхода его нового альбома. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T17:04
2022-01-04T17:04
культура
новости культуры
музыка
the weeknd (эйбел тесфайе)
джим керри
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766551297_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_613fa57365d075a4244bc695f199406d.jpg
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Канадский музыкант The Weeknd (Эйбел Тесфайе) опубликовал в Инстаграме пост, в котором сообщил дату выхода его нового альбома. Релиз сборника Dawn FM состоится в эту пятницу — 7 января. К публикации The Weeknd прикрепил видео. На нем исполнителя похищают фигуры в плащах, увозят, а Эйбел в какой-то момент оказывается постаревшим.В промо-ролике также названы участники альбома и будущего клипа. В их числе рэпер Tyler, the Creator, Куинси Джонс, Лил Уэйн и другие. Указан в тизере и голливудский актер Джим Керри. О дружбе с ним The Weeknd рассказывал еще в 2020-м. Ожидается, что звезда комедий "Маска" и "Эйс Вентура" появится в клипе. Плейлист нового альбома пока не раскрыт. Известно, что главным синглом в нем будет Take My Breath, выпущенный ранее. Созданный в духе Edge of Seventeen Стиви Никс, этот трек граничит между классическим дэнс-попом и современной электронной музыкой. Охватит ли ретрозвучание весь Dawn FM, будет известно через несколько дней. Dawn FM станет четвертым в дискографии музыканта. Последний сборник After Hours был представлен в 2020 году. Он получил положительные отзывы от слушателей и критиков, а песня Blinding Lights из него стала хитом. Например, в чарте Billboard Hot 100 она продержалась рекордные 87 недель.
https://ria.ru/20210806/takemybreath-1744645755.html
https://ria.ru/20211124/billboard-1760537025.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/04/1766551297_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_f7c004489721ab3790d88d17a2f489c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, музыка, the weeknd (эйбел тесфайе), джим керри
17:04 04.01.2022
 
The Weeknd объявил дату выхода нового альбома

The Weeknd объявил дату выхода нового альбома

© AFP 2021 / Rich FuryПевец The Weeknd
Певец The Weeknd - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© AFP 2021 / Rich Fury
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Канадский музыкант The Weeknd (Эйбел Тесфайе) опубликовал в Инстаграме пост, в котором сообщил дату выхода его нового альбома.
Релиз сборника Dawn FM состоится в эту пятницу — 7 января.
К публикации The Weeknd прикрепил видео. На нем исполнителя похищают фигуры в плащах, увозят, а Эйбел в какой-то момент оказывается постаревшим.
В промо-ролике также названы участники альбома и будущего клипа. В их числе рэпер Tyler, the Creator, Куинси Джонс, Лил Уэйн и другие.
Кадр из клипа The Weeknd Take My Breath
6 августа 2021, 12:51Культура
The Weeknd использовал русское слово в новом клипе "Take my breath"
Указан в тизере и голливудский актер Джим Керри. О дружбе с ним The Weeknd рассказывал еще в 2020-м. Ожидается, что звезда комедий "Маска" и "Эйс Вентура" появится в клипе.
Плейлист нового альбома пока не раскрыт. Известно, что главным синглом в нем будет Take My Breath, выпущенный ранее. Созданный в духе Edge of Seventeen Стиви Никс, этот трек граничит между классическим дэнс-попом и современной электронной музыкой. Охватит ли ретрозвучание весь Dawn FM, будет известно через несколько дней.
Dawn FM станет четвертым в дискографии музыканта. Последний сборник After Hours был представлен в 2020 году. Он получил положительные отзывы от слушателей и критиков, а песня Blinding Lights из него стала хитом. Например, в чарте Billboard Hot 100 она продержалась рекордные 87 недель.
The Weeknd - Blinding Lights
24 ноября 2021, 16:28Культура
Billboard назвал лучшую песню всех времен
 
КультураНовости культурыМузыкаThe Weeknd (Эйбел Тесфайе)Джим Керри
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на газ в Алма-Ате, КазахстанАкции протеста в Казахстане. Онлайн-репортажВчера, 23:47
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:20В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочку
01:17Протесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихли
01:15Экономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 года
01:01Режим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утра
00:57На период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголя
00:45На время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовки
00:44В Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов региона
00:39В Казахстане усилили охрану общественного порядка
00:37В Алма-Ате ограничили въезд и выезд из города
00:36В Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасы
00:27В Алма-Ате установили ограничение на свободу передвижения
00:19Макрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента Франции
00:12В Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать Запад
23:53Глава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и Франции
23:50В Самарской области объявили штормовое предупреждение
23:40На корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-Ате
23:39Президент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области 1:01
23:35США поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти
23:27Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроля
23:19Протесты в Казахстане не повлияли на авиарейсы из России
Лента новостейМолния
В Костроме нашли убитой пропавшую пятилетнюю девочкуПротесты в Алма-Ате к четырем часам ночи затихлиЭкономист рассказала, кому повысят пенсии с 2022 годаРежим ЧП в Казахстане предполагает комендантский час до семи утраНа период ЧП в Казахстане запретили продажу оружия, боеприпасов и алкоголяНа время ЧП в Алма-Ате и Мангистауской области запретили забастовкиВ Алма-Ате и Мангистауской области назначили комендантов регионаВ Казахстане усилили охрану общественного порядкаВ Алма-Ате ограничили въезд и выезд из городаВ Казахстане на время ЧП у физлиц изымут оружие и боеприпасыВ Алма-Ате установили ограничение на свободу передвиженияМакрон заявил, что хочет выдвигаться на выборах президента ФранцииВ Госдуме заявили, что протесты в Казахстане может использовать ЗападГлава офиса Зеленского поговорил с советниками глав Германии и ФранцииВ Самарской области объявили штормовое предупреждениеНа корреспондента "Медиазоны"* напали протестующие в Алма-АтеПрезидент Казахстана ввел ЧП в Алма-Ате и Мангистауской областиСША поприветствовали решение ОПЕК+ о наращивании добычи нефти Отстраненному генпрокурору Молдавии продлили срок судебного контроляПротесты в Казахстане не повлияли на авиарейсы из России