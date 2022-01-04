https://ria.ru/20220104/album-1766538899.html
The Weeknd объявил дату выхода нового альбома
The Weeknd объявил дату выхода нового альбома - РИА Новости, 04.01.2022
The Weeknd объявил дату выхода нового альбома
Канадский музыкант The Weeknd (Эйбел Тесфайе) опубликовал в Инстаграме пост, в котором сообщил дату выхода его нового альбома. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T17:04
2022-01-04T17:04
2022-01-04T17:04
культура
новости культуры
музыка
the weeknd (эйбел тесфайе)
джим керри
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Канадский музыкант The Weeknd (Эйбел Тесфайе) опубликовал в Инстаграме пост, в котором сообщил дату выхода его нового альбома. Релиз сборника Dawn FM состоится в эту пятницу — 7 января. К публикации The Weeknd прикрепил видео. На нем исполнителя похищают фигуры в плащах, увозят, а Эйбел в какой-то момент оказывается постаревшим.В промо-ролике также названы участники альбома и будущего клипа. В их числе рэпер Tyler, the Creator, Куинси Джонс, Лил Уэйн и другие. Указан в тизере и голливудский актер Джим Керри. О дружбе с ним The Weeknd рассказывал еще в 2020-м. Ожидается, что звезда комедий "Маска" и "Эйс Вентура" появится в клипе. Плейлист нового альбома пока не раскрыт. Известно, что главным синглом в нем будет Take My Breath, выпущенный ранее. Созданный в духе Edge of Seventeen Стиви Никс, этот трек граничит между классическим дэнс-попом и современной электронной музыкой. Охватит ли ретрозвучание весь Dawn FM, будет известно через несколько дней. Dawn FM станет четвертым в дискографии музыканта. Последний сборник After Hours был представлен в 2020 году. Он получил положительные отзывы от слушателей и критиков, а песня Blinding Lights из него стала хитом. Например, в чарте Billboard Hot 100 она продержалась рекордные 87 недель.
https://ria.ru/20210806/takemybreath-1744645755.html
https://ria.ru/20211124/billboard-1760537025.html
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новости культуры, музыка, the weeknd (эйбел тесфайе), джим керри
The Weeknd объявил дату выхода нового альбома
The Weeknd объявил дату выхода нового альбома
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости.
Канадский музыкант The Weeknd (Эйбел Тесфайе) опубликовал
в Инстаграме пост, в котором сообщил дату выхода его нового альбома.
Релиз сборника Dawn FM состоится в эту пятницу — 7 января.
К публикации The Weeknd прикрепил видео. На нем исполнителя похищают фигуры в плащах, увозят, а Эйбел в какой-то момент оказывается постаревшим.
В промо-ролике также названы участники альбома и будущего клипа. В их числе рэпер Tyler, the Creator, Куинси Джонс, Лил Уэйн и другие.
Указан в тизере и голливудский актер Джим Керри. О дружбе с ним The Weeknd рассказывал
еще в 2020-м. Ожидается, что звезда комедий "Маска" и "Эйс Вентура" появится в клипе.
Плейлист нового альбома пока не раскрыт. Известно, что главным синглом в нем будет Take My Breath, выпущенный ранее. Созданный в духе Edge of Seventeen Стиви Никс, этот трек граничит между классическим дэнс-попом и современной электронной музыкой. Охватит ли ретрозвучание весь Dawn FM, будет известно через несколько дней.
Dawn FM станет четвертым в дискографии музыканта. Последний сборник After Hours был представлен в 2020 году. Он получил положительные отзывы от слушателей и критиков, а песня Blinding Lights из него стала хитом. Например, в чарте Billboard Hot 100 она продержалась
рекордные 87 недель.