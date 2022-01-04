11:28 04.01.2022 (обновлено: 15:24 04.01.2022)
Россия не рассматривает Африку как арену противостояния, заявили в МИД
Дипломат Ткаченко: Россия не рассматривает Африку как арену противостояния
Здание Министерства иностранных дел РФ
"Мы рассматриваем ее как континент, где мы, сотрудничая с нашими африканскими друзьями и партнерами, открыты к взаимодействию со всеми заинтересованными участниками, с тем же Евросоюзом, с Китаем и другими странами", — сказал он.
По словам дипломата, Россия понимает, что у многих есть экономические и политические интересы, не всегда совпадающие с интересами других.
"Но считаем, что здоровая конкуренция может даже идти на пользу делу, главное, чтобы она была именно здоровой и цивилизованной. Наш принципиальный подход заключается в ориентации на сотрудничество, а не на противостояние. При этом считаем, что в Африке все-таки главным является мнение самих африканцев с кем им сотрудничать и как", — добавил Ткаченко.
Собеседник агентства отметил, что полем для сотрудничества может быть и помощь Мали в борьбе с терроризмом. По его словам, республика находится в очень сложной ситуации, и ее власти хотят опираться на тех, "кто хочет и может им помогать".
"Франция проводит там долговременную операцию "Бархан", но в последнее время Париж начал реконфигурацию своей миссии, что вызвало неоднозначную реакцию малийцев, которые почувствовали, что у них в связи с этим образуется некий вакуум в сфере безопасности. Нам понятно их стремление найти дополнительных партнеров для того, чтобы им помогали в этой борьбе. И как нам кажется, здесь, скорее, поле для сотрудничества, нежели для какой-то пикировки и критики", — пояснил Ткаченко.
Он подчеркнул, что контакты властей Мали с частными компаниями, которые оказывают услуги в сфере безопасности, — это суверенное право правительства.
В Москве неоднократно опровергали обвинения России в военном присутствии в различных африканских странах, в том числе в Мали. В ноябре глава МИД Сергей Лавров назвал беспочвенными заявления со стороны Парижа о том, что в Мали якобы находятся российские наемники. По словам Лаврова, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с республикой в военной сфере. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп также заявлял, что кампания в СМИ нацелена на срыв сотрудничества его страны с Россией.