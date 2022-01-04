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Россия не рассматривает Африку как арену противостояния, заявили в МИД
Россия не рассматривает Африку как арену противостояния, заявили в МИД - РИА Новости, 04.01.2022
Россия не рассматривает Африку как арену противостояния, заявили в МИД
Россия не рассматривает Африку как арену противостояния с другими странами, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД Всеволод Ткаченко. РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-04T11:28
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китай
африка
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия не рассматривает Африку как арену противостояния с другими странами, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД Всеволод Ткаченко.По словам дипломата, Россия понимает, что у многих есть экономические и политические интересы, не всегда совпадающие с интересами других."Но считаем, что здоровая конкуренция может даже идти на пользу делу, главное, чтобы она была именно здоровой и цивилизованной. Наш принципиальный подход заключается в ориентации на сотрудничество, а не на противостояние. При этом считаем, что в Африке все-таки главным является мнение самих африканцев с кем им сотрудничать и как", — добавил Ткаченко.Собеседник агентства отметил, что полем для сотрудничества может быть и помощь Мали в борьбе с терроризмом. По его словам, республика находится в очень сложной ситуации, и ее власти хотят опираться на тех, "кто хочет и может им помогать".Он подчеркнул, что контакты властей Мали с частными компаниями, которые оказывают услуги в сфере безопасности, — это суверенное право правительства.В Москве неоднократно опровергали обвинения России в военном присутствии в различных африканских странах, в том числе в Мали. В ноябре глава МИД Сергей Лавров назвал беспочвенными заявления со стороны Парижа о том, что в Мали якобы находятся российские наемники. По словам Лаврова, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с республикой в военной сфере. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп также заявлял, что кампания в СМИ нацелена на срыв сотрудничества его страны с Россией.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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китай, африка, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
11:28 04.01.2022 (обновлено: 15:24 04.01.2022)
 
Россия не рассматривает Африку как арену противостояния, заявили в МИД

Дипломат Ткаченко: Россия не рассматривает Африку как арену противостояния

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия не рассматривает Африку как арену противостояния с другими странами, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД Всеволод Ткаченко.

"Мы рассматриваем ее как континент, где мы, сотрудничая с нашими африканскими друзьями и партнерами, открыты к взаимодействию со всеми заинтересованными участниками, с тем же Евросоюзом, с Китаем и другими странами", — сказал он.

По словам дипломата, Россия понимает, что у многих есть экономические и политические интересы, не всегда совпадающие с интересами других.
"Но считаем, что здоровая конкуренция может даже идти на пользу делу, главное, чтобы она была именно здоровой и цивилизованной. Наш принципиальный подход заключается в ориентации на сотрудничество, а не на противостояние. При этом считаем, что в Африке все-таки главным является мнение самих африканцев с кем им сотрудничать и как", — добавил Ткаченко.
Собеседник агентства отметил, что полем для сотрудничества может быть и помощь Мали в борьбе с терроризмом. По его словам, республика находится в очень сложной ситуации, и ее власти хотят опираться на тех, "кто хочет и может им помогать".
"Франция проводит там долговременную операцию "Бархан", но в последнее время Париж начал реконфигурацию своей миссии, что вызвало неоднозначную реакцию малийцев, которые почувствовали, что у них в связи с этим образуется некий вакуум в сфере безопасности. Нам понятно их стремление найти дополнительных партнеров для того, чтобы им помогали в этой борьбе. И как нам кажется, здесь, скорее, поле для сотрудничества, нежели для какой-то пикировки и критики", — пояснил Ткаченко.
Он подчеркнул, что контакты властей Мали с частными компаниями, которые оказывают услуги в сфере безопасности, — это суверенное право правительства.
В Москве неоднократно опровергали обвинения России в военном присутствии в различных африканских странах, в том числе в Мали. В ноябре глава МИД Сергей Лавров назвал беспочвенными заявления со стороны Парижа о том, что в Мали якобы находятся российские наемники. По словам Лаврова, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с республикой в военной сфере. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп также заявлял, что кампания в СМИ нацелена на срыв сотрудничества его страны с Россией.
Читайте полный текст интервью >>
Директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко - РИА Новости, 1920, 04.01.2022
11:22
В МИД назвали помощь Мали в борьбе с терроризмом полем для сотрудничества
 
КитайАфрикаЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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