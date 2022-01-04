https://ria.ru/20220104/afrika-1766534823.html

Россия не рассматривает Африку как арену противостояния, заявили в МИД

Россия не рассматривает Африку как арену противостояния, заявили в МИД - РИА Новости, 04.01.2022

Россия не рассматривает Африку как арену противостояния, заявили в МИД

Россия не рассматривает Африку как арену противостояния с другими странами, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД Всеволод Ткаченко. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T11:28

2022-01-04T11:28

2022-01-04T15:24

китай

африка

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия не рассматривает Африку как арену противостояния с другими странами, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Африки МИД Всеволод Ткаченко.По словам дипломата, Россия понимает, что у многих есть экономические и политические интересы, не всегда совпадающие с интересами других."Но считаем, что здоровая конкуренция может даже идти на пользу делу, главное, чтобы она была именно здоровой и цивилизованной. Наш принципиальный подход заключается в ориентации на сотрудничество, а не на противостояние. При этом считаем, что в Африке все-таки главным является мнение самих африканцев с кем им сотрудничать и как", — добавил Ткаченко.Собеседник агентства отметил, что полем для сотрудничества может быть и помощь Мали в борьбе с терроризмом. По его словам, республика находится в очень сложной ситуации, и ее власти хотят опираться на тех, "кто хочет и может им помогать".Он подчеркнул, что контакты властей Мали с частными компаниями, которые оказывают услуги в сфере безопасности, — это суверенное право правительства.В Москве неоднократно опровергали обвинения России в военном присутствии в различных африканских странах, в том числе в Мали. В ноябре глава МИД Сергей Лавров назвал беспочвенными заявления со стороны Парижа о том, что в Мали якобы находятся российские наемники. По словам Лаврова, Москва объяснила французским коллегам, какое сотрудничество ведет с республикой в военной сфере. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп также заявлял, что кампания в СМИ нацелена на срыв сотрудничества его страны с Россией.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20220104/mid-1766534358.html

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китай, африка, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия