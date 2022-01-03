https://ria.ru/20220103/zelenskiy-1766486401.html

Готовится к войне. Зеленский случайно выдал себя в новогоднем обращении

В новогоднем обращении Зеленского разглядели намек на скорую войну - РИА Новости, 03.01.2022

Готовится к войне. Зеленский случайно выдал себя в новогоднем обращении

В новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского можно увидеть сигналы о том, что он якобы "готовится к локальной горячей войне", считает директор РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T15:15

2022-01-03T15:15

2022-01-03T15:24

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского можно увидеть сигналы о том, что он якобы "готовится к локальной горячей войне", считает директор украинского Института развития экономики Александр Гончаров."В предновогоднюю ночь слишком длинным и размытым получилось видеообращение президента Зеленского, которое изобиловало противоречивыми тезисами, и в нем он особенно сильно пытался понравиться военным", — написал он в статье для "Главреда".К другим признакам "скорой войны" Гончаров относит создание и развитие провластных телеканалов и неспособность политической верхушки на реформы.Эксперт предупредил, что при военном сценарии Киеву удастся получить финансовую помощь от Запада, но это не спасет экономику, так как "на рынках будет кровавая баня".Кроме того, есть и другие варианты будущего Украины, полагает Гончаров. По его мнению, страну ждет либо резкая девальвация гривны, либо очередные кредиты от МВФ.Украина "оказалась на обочине Европы", а ее судьбу "стали решать Соединенные Штаты, Евросоюз и Россия", заключил эксперт.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле эти обвинения неоднократно опровергали, подчеркивая, что не вынашивают никаких агрессивных планов и не собираются ни на кого нападать, а перемещение войск по территории России не должно никого волновать.Владимир Путин и Джо Байден в ночь на 31 декабря провели телефонный разговор. По данным Кремля, глава Белого дома пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений между странами.В новом году запланирован ряд мероприятий. Переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января, консультации с НАТО — 12 января, а на 13-е января запланирована встреча представителей Москвы и ОБСЕ.

https://ria.ru/20220101/obraschenie-1766387102.html

https://ria.ru/20220103/peregovory-1766451568.html

https://ria.ru/20220102/zelenskiy-1766423418.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, евросоюз, мвф, россия