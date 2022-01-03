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Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"
Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки" - РИА Новости, 04.01.2022
Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует заявление лидеров РФ, США, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и ждет деталей о дальнейших... РИА Новости, 04.01.2022
2022-01-03T23:55
2022-01-04T00:20
в мире
ядерное оружие
сша
оон
китай
франция
великобритания
антониу гутерреш
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ООН, 4 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует заявление лидеров РФ, США, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и ждет деталей о дальнейших шагах в этом направлении, говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.Ранее лидеры пяти ядерных держав (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция) выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликованное 3 января заявление было подготовлено по российской инициативе.По его словам, генсек ООН воодушевлен приверженностью ядерных держав принятию мер по предотвращению ядерной войны. "Он надеется увидеть дальнейшие детали о будущих инициативах", - отметил Дюжаррик.Как добавил представитель генсека, Гутерреш ценит, что ядерные державы признают необходимость соблюдения своих обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, в том числе обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), касающихся ядерного разоружения.
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в мире, ядерное оружие, сша, оон, китай, франция, великобритания, антониу гутерреш, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), стефан дюжаррик, мария захарова
23:55 03.01.2022 (обновлено: 00:20 04.01.2022)
 
Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"

Генсек ООН Гутерреш приветствовал совместное заявление стран "ядерной пятерки"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
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ООН, 4 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует заявление лидеров РФ, США, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и ждет деталей о дальнейших шагах в этом направлении, говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
Ранее лидеры пяти ядерных держав (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция) выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликованное 3 января заявление было подготовлено по российской инициативе.
"Генеральный секретарь приветствует совместное заявление государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений", - заявил Дюжаррик.
По его словам, генсек ООН воодушевлен приверженностью ядерных держав принятию мер по предотвращению ядерной войны. "Он надеется увидеть дальнейшие детали о будущих инициативах", - отметил Дюжаррик.
Как добавил представитель генсека, Гутерреш ценит, что ядерные державы признают необходимость соблюдения своих обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, в том числе обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), касающихся ядерного разоружения.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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В ядерной войне не может быть победителей, заявил глава ГА ООН
 
В миреЯдерное оружиеСШАООНКитайФранцияВеликобританияАнтониу ГутеррешРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Стефан ДюжаррикМария Захарова
 
 
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