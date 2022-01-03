https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766516727.html

Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"

Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки" - РИА Новости, 04.01.2022

Генсек ООН приветствовал совместное заявление "ядерной пятерки"

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует заявление лидеров РФ, США, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и ждет деталей о дальнейших... РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-03T23:55

2022-01-03T23:55

2022-01-04T00:20

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ядерное оружие

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франция

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антониу гутерреш

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ООН, 4 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует заявление лидеров РФ, США, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и ждет деталей о дальнейших шагах в этом направлении, говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.Ранее лидеры пяти ядерных держав (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция) выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, опубликованное 3 января заявление было подготовлено по российской инициативе.По его словам, генсек ООН воодушевлен приверженностью ядерных держав принятию мер по предотвращению ядерной войны. "Он надеется увидеть дальнейшие детали о будущих инициативах", - отметил Дюжаррик.Как добавил представитель генсека, Гутерреш ценит, что ядерные державы признают необходимость соблюдения своих обязательств в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями, в том числе обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), касающихся ядерного разоружения.

https://ria.ru/20211224/voyna-1765268375.html

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китай

франция

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в мире, ядерное оружие, сша, оон, китай, франция, великобритания, антониу гутерреш, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), стефан дюжаррик, мария захарова