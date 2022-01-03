https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766514494.html

Председатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом миру

Председатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом миру - РИА Новости, 03.01.2022

Председатель ГА ООН назвал заявление "ядерной пятерки" верным сигналом миру

Председатель ГА ООН Абдулла Шахид приветствовал заявление лидеров России, США, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны, заявила РИА... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T22:31

2022-01-03T22:31

2022-01-03T22:37

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ядерное оружие

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великобритания

мария захарова

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ООН, 3 янв – РИА Новости. Председатель ГА ООН Абдулла Шахид приветствовал заявление лидеров России, США, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны, заявила РИА Новости его официальный представитель Полина Кубиак.Ранее лидеры пяти ядерных держав (РФ, США, Китай, Великобритания, Франция) выступили с заявлением о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявление было подготовлено по российской инициативе."Председатель ГА ООН Абдулла Шахид приветствует совместное заявление пяти ядерных держав, которые также являются постоянными членами Совета безопасности", - сказала Кубиак.По ее словам, "приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая обязательства по статье VI, и стремление укрепить взаимопонимание и доверие, а также предотвратить гонку вооружений, которая не принесет пользы никому и поставит под угрозу всех, является правильным посланием всей планете".

https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766505279.html

https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766500226.html

сша

китай

франция

великобритания

россия

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в мире, оон, ядерное оружие, сша, китай, франция, великобритания, мария захарова, абдулла шахид, россия