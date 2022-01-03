https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766503950.html

Депутат назвал совместное заявление "ядерной пятерки" историческим

Депутат назвал совместное заявление "ядерной пятерки" историческим - РИА Новости, 03.01.2022

Депутат назвал совместное заявление "ядерной пятерки" историческим

Совместное заявление стран "ядерной пятерки" - историческое событие, очень важное в условиях мировой напряжённости, заявил РИА Новости первый зампредседателя... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T18:59

2022-01-03T18:59

2022-01-03T19:47

в мире

ядерное оружие

сша

китай

франция

великобритания

владимир путин

вячеслав никонов

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Совместное заявление стран "ядерной пятерки" - историческое событие, очень важное в условиях мировой напряжённости, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием, текст документа в понедельник был опубликован на сайте Кремля. Главы стран "ядерной пятерки" также заявили о решимости вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга. МИД РФ отмечал, что заявление "ядерной пятерки" было подготовлено по российской инициативе.Политик отметил, что роль здесь во многом играет и дипломатия российского лидера Владимира Путина. По его словам, президент РФ, вероятно, обсуждал заявление во время недавних разговоров и встреч с лидерами других стран."Оно тем более важно, что сейчас в мире нагнетается напряжённость, происходит эскалация этой напряжённости, во многом в связи с информацией США о якобы готовящемся нападении России на Украину и в связи с нашими мирными инициативами, которые многими были восприняты как ультиматум", - добавил он.Парламентарий прокомментировал содержание заявления, добавил, что его тезисы выверены и содержательны."Текст предельно выверен и, я бы сказал, достаточно радикален. В нем подтверждается приверженность VI статье ДНЯО о стремлении вообще ко всеобщему разоружению, о чем давно-давно не вспоминали. Очень важно, что отмечена необходимость предотвращать несанкционированное применение ядерного оружия, возвращение к соблюдению принципов ненацеливания ядерного оружия друг на друга. Важно, что там написано, что надо учитывать и озабоченности друг друга, о чем тоже в последнее время старались забыть", - констатировал он.Ранее Путин предложил организовать встречу лидеров стран "ядерной пятерки" - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания), все страны выразили готовность принять в ней участие. После опубликованного в понедельник совместного заявления "пятерки" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что оно "не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН все еще необходим".

https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766502753.html

https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766500226.html

https://ria.ru/20220103/otvetstvennost-1766500492.html

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в мире, ядерное оружие, сша, китай, франция, великобритания, владимир путин, вячеслав никонов, госдума рф, россия, дмитрий песков, совет безопасности оон