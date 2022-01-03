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В Совфеде назвали заявление "ядерной пятерки" победой здравого смысла
В Совфеде назвали заявление "ядерной пятерки" победой здравого смысла - РИА Новости, 03.01.2022
В Совфеде назвали заявление "ядерной пятерки" победой здравого смысла
Заявление лидеров стран "ядерной пятерки" о необходимости предотвращения ядерных конфликтов стало победой здравого смысла, достигнутой благодаря усилиям... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T18:44
2022-01-03T18:44
в мире
владимир путин
андрей климов
совет безопасности оон
восточная европа
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заявление лидеров стран "ядерной пятерки" о необходимости предотвращения ядерных конфликтов стало победой здравого смысла, достигнутой благодаря усилиям российского президента и его команды, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием, текст документа в понедельник был опубликован на сайте Кремля. Главы стран "ядерной пятерки" также заявили о решимости вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга."Его (заявления) суть проста и понятна каждому нормальному жителю Земли: в ядерной войне не может быть победителя, а это значит, что вся официальная пятерка ядерных держав (они же постоянные члены СБ ООН) должны сделать все возможное, дабы ни при каких обстоятельствах не начать воевать друг с другом. С учетом недавних телефонных звонков (президента РФ) Владимира Путина его коллегам в Пекин, Лондон, Вашингтон и Париж, в этой части главы государств "ядерной пятерки" имеют полный консенсус", - написал Климов в своем Telegram-канале.По его словам, последнее позволяет человечеству смотреть на мир и своё будущее с большим оптимизмом, чем, например, ещё в средине декабря-2021. Кроме того, это означает, что "предстоящие с 10 января переговоры по мерам доверия в сфере глобальной безопасности в форматах РФ-США, РФ-НАТО и РФ-ОБСЕ имеют также больше шансов на успех, чем полагали паникеры и пессимисты", отметил сенатор."Значит ли это победу Москвы? В данном случае я бы говорил о победе здравого смысла, достигнутой благодаря усилиям Владимира Путина и его команды. Но это лишь первый конкретный шаг вперёд на пути к надежному глобальному миру и стабильности в сфере международной безопасности", - подчеркнул законодатель.Сказанное означает и то, что никакие локальные конфликты не должны стать источником войны между ядерными державами, добавил он. "Есть о чем задуматься русофобам по всему миру (особенно в Восточной Европе)", - написал Климов.По его мнению, опубликованное заявление – "главный новогодний подарок Москвы всему человечеству". Одновременно это и важный сигнал о том, кто действительно выступает за мир во всем мире, полагает он. "А ещё это хороший урок нынешним властям Украины, Польши, странам Прибалтики и прочим желающим решать свои политические делишки за счёт России", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20220103/zayavlenie-1766499705.html
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в мире, владимир путин, андрей климов, совет безопасности оон, восточная европа, россия
18:44 03.01.2022
 
В Совфеде назвали заявление "ядерной пятерки" победой здравого смысла

Сенатор Климов назвал заявление "ядерной пятерки" победой здравого смысла

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заявление лидеров стран "ядерной пятерки" о необходимости предотвращения ядерных конфликтов стало победой здравого смысла, достигнутой благодаря усилиям российского президента и его команды, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием, текст документа в понедельник был опубликован на сайте Кремля. Главы стран "ядерной пятерки" также заявили о решимости вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
18:16
Политологи рассказали, как Путин повлиял на заявление "ядерной пятерки"
"Его (заявления) суть проста и понятна каждому нормальному жителю Земли: в ядерной войне не может быть победителя, а это значит, что вся официальная пятерка ядерных держав (они же постоянные члены СБ ООН) должны сделать все возможное, дабы ни при каких обстоятельствах не начать воевать друг с другом. С учетом недавних телефонных звонков (президента РФ) Владимира Путина его коллегам в Пекин, Лондон, Вашингтон и Париж, в этой части главы государств "ядерной пятерки" имеют полный консенсус", - написал Климов в своем Telegram-канале.
По его словам, последнее позволяет человечеству смотреть на мир и своё будущее с большим оптимизмом, чем, например, ещё в средине декабря-2021. Кроме того, это означает, что "предстоящие с 10 января переговоры по мерам доверия в сфере глобальной безопасности в форматах РФ-США, РФ-НАТО и РФ-ОБСЕ имеют также больше шансов на успех, чем полагали паникеры и пессимисты", отметил сенатор.
"Значит ли это победу Москвы? В данном случае я бы говорил о победе здравого смысла, достигнутой благодаря усилиям Владимира Путина и его команды. Но это лишь первый конкретный шаг вперёд на пути к надежному глобальному миру и стабильности в сфере международной безопасности", - подчеркнул законодатель.
Московский Кремль и здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
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МИД прокомментировал совместное заявление стран "ядерной пятерки"
Сказанное означает и то, что никакие локальные конфликты не должны стать источником войны между ядерными державами, добавил он. "Есть о чем задуматься русофобам по всему миру (особенно в Восточной Европе)", - написал Климов.
По его мнению, опубликованное заявление – "главный новогодний подарок Москвы всему человечеству". Одновременно это и важный сигнал о том, кто действительно выступает за мир во всем мире, полагает он. "А ещё это хороший урок нынешним властям Украины, Польши, странам Прибалтики и прочим желающим решать свои политические делишки за счёт России", - заключил парламентарий.
 
В миреВладимир ПутинАндрей КлимовСовет Безопасности ООНВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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