В Совфеде назвали заявление "ядерной пятерки" победой здравого смысла
Сенатор Климов назвал заявление "ядерной пятерки" победой здравого смысла
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заявление лидеров стран "ядерной пятерки" о необходимости предотвращения ядерных конфликтов стало победой здравого смысла, достигнутой благодаря усилиям российского президента и его команды, считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Лидеры России, Китая, Великобритании, Франции и США выступили с совместным заявлением о недопущении войны между странами, обладающими ядерным оружием, текст документа в понедельник был опубликован на сайте Кремля. Главы стран "ядерной пятерки" также заявили о решимости вести диалог на основе взаимного уважения и признания интересов друг друга.
"Его (заявления) суть проста и понятна каждому нормальному жителю Земли: в ядерной войне не может быть победителя, а это значит, что вся официальная пятерка ядерных держав (они же постоянные члены СБ ООН) должны сделать все возможное, дабы ни при каких обстоятельствах не начать воевать друг с другом. С учетом недавних телефонных звонков (президента РФ) Владимира Путина его коллегам в Пекин, Лондон, Вашингтон и Париж, в этой части главы государств "ядерной пятерки" имеют полный консенсус", - написал Климов в своем Telegram-канале.
По его словам, последнее позволяет человечеству смотреть на мир и своё будущее с большим оптимизмом, чем, например, ещё в средине декабря-2021. Кроме того, это означает, что "предстоящие с 10 января переговоры по мерам доверия в сфере глобальной безопасности в форматах РФ-США, РФ-НАТО и РФ-ОБСЕ имеют также больше шансов на успех, чем полагали паникеры и пессимисты", отметил сенатор.
"Значит ли это победу Москвы? В данном случае я бы говорил о победе здравого смысла, достигнутой благодаря усилиям Владимира Путина и его команды. Но это лишь первый конкретный шаг вперёд на пути к надежному глобальному миру и стабильности в сфере международной безопасности", - подчеркнул законодатель.
Сказанное означает и то, что никакие локальные конфликты не должны стать источником войны между ядерными державами, добавил он. "Есть о чем задуматься русофобам по всему миру (особенно в Восточной Европе)", - написал Климов.
По его мнению, опубликованное заявление – "главный новогодний подарок Москвы всему человечеству". Одновременно это и важный сигнал о том, кто действительно выступает за мир во всем мире, полагает он. "А ещё это хороший урок нынешним властям Украины, Польши, странам Прибалтики и прочим желающим решать свои политические делишки за счёт России", - заключил парламентарий.