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Запад кусает локти. Развеян миф о закате России без нефти
Глава Минприроды заявил о неисчерпаемости полезных ископаемых в России - РИА Новости, 03.01.2022
Запад кусает локти. Развеян миф о закате России без нефти
Россия располагает запасами полезных ископаемых, которые никогда не закончатся, заявил в интервью "Известиям" глава Минприроды Александр Козлов. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T03:28
2022-01-03T09:24
экономика
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
арктика
дальний восток
россия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Россия располагает запасами полезных ископаемых, которые никогда не закончатся, заявил в интервью "Известиям" глава Минприроды Александр Козлов.По его мнению, стране не грозит дефицит ресурсов.Он пояснил, что есть запасы геологические, извлекаемые, а также рентабельные — те, которые экономически выгодно добывать. "Их более 300: это лишь то, что востребовано промышленностью, востребовано отечественными отраслями", — сказал Козлов, подчеркнув, что Россия занимает лидирующие позиции по добыче нефти и газа, а также золота, серебра и меди.Министр полагает, что самые большие перспективы в этой области у Дальнего Востока, Сибири и Арктики. Козлов также рассказал, что ежегодно в России выявляют порядка 50 новых месторождений углеводородов. Самые крупные и уникальные расположены в Арктической зоне, в том числе на шельфе, в Красноярском крае и Якутии. Минприроды в ближайшее время планирует подготовить не менее семи перспективных площадей для лицензирования, добавил глава ведомства.По его словам, по золоту ожидается прирост запасов на уровне 350 тонн, наибольший вклад внесут Якутия, Забайкалье, Иркутская и Магаданская области. По серебру — на 9,5 тысячи тонн, в лидерах также Якутия и Забайкалье, по меди — около 350 тысяч тонн, прирост обеспечат в основном Алтайский край и Башкирия.
https://ria.ru/20211230/kozlov-1766127806.html
https://ria.ru/20211129/zapasy-1761282383.html
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экономика, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), арктика, дальний восток, россия
03:28 03.01.2022 (обновлено: 09:24 03.01.2022)
 
Глава Минприроды заявил о неисчерпаемости полезных ископаемых в России

Глава Минприроды Козлов заявил о неисчерпаемости запасов полезных ископаемых в России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Россия располагает запасами полезных ископаемых, которые никогда не закончатся, заявил в интервью "Известиям" глава Минприроды Александр Козлов.
По его мнению, стране не грозит дефицит ресурсов.

"У нас одно из самых богатых государств с точки зрения полезных ископаемых, запасы не кончатся никогда. Вопрос в их экономике, в рентабельности запасов", — сказал Козлов.

Он пояснил, что есть запасы геологические, извлекаемые, а также рентабельные — те, которые экономически выгодно добывать.
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"Их более 300: это лишь то, что востребовано промышленностью, востребовано отечественными отраслями", — сказал Козлов, подчеркнув, что Россия занимает лидирующие позиции по добыче нефти и газа, а также золота, серебра и меди.
Министр полагает, что самые большие перспективы в этой области у Дальнего Востока, Сибири и Арктики.
"В первую очередь это связано с их огромным потенциалом на выявление новых крупных месторождений", — отметил он.
Козлов также рассказал, что ежегодно в России выявляют порядка 50 новых месторождений углеводородов. Самые крупные и уникальные расположены в Арктической зоне, в том числе на шельфе, в Красноярском крае и Якутии. Минприроды в ближайшее время планирует подготовить не менее семи перспективных площадей для лицензирования, добавил глава ведомства.
По его словам, по золоту ожидается прирост запасов на уровне 350 тонн, наибольший вклад внесут Якутия, Забайкалье, Иркутская и Магаданская области. По серебру — на 9,5 тысячи тонн, в лидерах также Якутия и Забайкалье, по меди — около 350 тысяч тонн, прирост обеспечат в основном Алтайский край и Башкирия.
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ЭкономикаАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)АрктикаДальний ВостокРоссия
 
 
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