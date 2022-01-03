13:37 03.01.2022 (обновлено: 15:15 03.01.2022)
"Коммунисты России" призвали сохранить некрополь на Красной площади
"Коммунисты России" предложат закон о неприкосновенности захоронений на Красной площади
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники церемонии возложения венков и цветов к месту захоронения Иосифа Виссарионовича Сталина у Кремлевской стены
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратится к Госдуме с предложением принять закон "О неприкосновенности исторических захоронений на Красной площади", заявил РИА Новости секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее. Об этом он заявил РИА Новости.
Секретарь ЦК партии "Коммунисты России", депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Малинкович заявил, что призовет свою партию обратиться к Госдуме с предложением принять закон, "чтобы такие предложения, как у Чернышова, больше не звучали".
Малинкович отметил, что обращение к Госдуме РФ будет направлено сразу после праздников.
"Мы считаем, что сейчас, когда нашей стране вовсю угрожают провокации НАТО, необходимо полное патриотическое единство, и нельзя спорить и ссориться из-за того, каким быть некрополю на Красной площади", - полагает он.
Он назвал "кощунственной" инициативу по переносу захоронений в год 100-летия СССР. "Все коммунисты решительно осуждают такого рода призывы", - добавил Малинкович.
Некрополь у Кремлевской стены - мемориальное кладбище на Красной площади. Это место погребения военных и политических деятелей советского государства.