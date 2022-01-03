https://ria.ru/20220103/zakhoronenie-1766477943.html

"Коммунисты России" призвали сохранить некрополь на Красной площади

"Коммунисты России" призвали сохранить некрополь на Красной площади - РИА Новости, 03.01.2022

"Коммунисты России" призвали сохранить некрополь на Красной площади

Партия "Коммунисты России" обратится к Госдуме с предложением принять закон "О неприкосновенности исторических захоронений на Красной площади", заявил РИА... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T13:37

2022-01-03T13:37

2022-01-03T15:15

ссср

иосиф сталин (джугашвили)

нато

госдума рф

владимир ленин (владимир ульянов)

коммунисты россии

борис чернышов (депутат)

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратится к Госдуме с предложением принять закон "О неприкосновенности исторических захоронений на Красной площади", заявил РИА Новости секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее. Об этом он заявил РИА Новости.Секретарь ЦК партии "Коммунисты России", депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Малинкович заявил, что призовет свою партию обратиться к Госдуме с предложением принять закон, "чтобы такие предложения, как у Чернышова, больше не звучали".Малинкович отметил, что обращение к Госдуме РФ будет направлено сразу после праздников."Мы считаем, что сейчас, когда нашей стране вовсю угрожают провокации НАТО, необходимо полное патриотическое единство, и нельзя спорить и ссориться из-за того, каким быть некрополю на Красной площади", - полагает он.Он назвал "кощунственной" инициативу по переносу захоронений в год 100-летия СССР. "Все коммунисты решительно осуждают такого рода призывы", - добавил Малинкович.Некрополь у Кремлевской стены - мемориальное кладбище на Красной площади. Это место погребения военных и политических деятелей советского государства.

https://ria.ru/20220103/zyuganov-1766477444.html

ссср

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ссср, иосиф сталин (джугашвили), нато, госдума рф, владимир ленин (владимир ульянов), коммунисты россии, борис чернышов (депутат)