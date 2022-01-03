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"Коммунисты России" призвали сохранить некрополь на Красной площади
"Коммунисты России" призвали сохранить некрополь на Красной площади - РИА Новости, 03.01.2022
"Коммунисты России" призвали сохранить некрополь на Красной площади
Партия "Коммунисты России" обратится к Госдуме с предложением принять закон "О неприкосновенности исторических захоронений на Красной площади", заявил РИА... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T13:37
2022-01-03T15:15
ссср
иосиф сталин (джугашвили)
нато
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владимир ленин (владимир ульянов)
коммунисты россии
борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратится к Госдуме с предложением принять закон "О неприкосновенности исторических захоронений на Красной площади", заявил РИА Новости секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее. Об этом он заявил РИА Новости.Секретарь ЦК партии "Коммунисты России", депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Малинкович заявил, что призовет свою партию обратиться к Госдуме с предложением принять закон, "чтобы такие предложения, как у Чернышова, больше не звучали".Малинкович отметил, что обращение к Госдуме РФ будет направлено сразу после праздников."Мы считаем, что сейчас, когда нашей стране вовсю угрожают провокации НАТО, необходимо полное патриотическое единство, и нельзя спорить и ссориться из-за того, каким быть некрополю на Красной площади", - полагает он.Он назвал "кощунственной" инициативу по переносу захоронений в год 100-летия СССР. "Все коммунисты решительно осуждают такого рода призывы", - добавил Малинкович.Некрополь у Кремлевской стены - мемориальное кладбище на Красной площади. Это место погребения военных и политических деятелей советского государства.
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ссср, иосиф сталин (джугашвили), нато, госдума рф, владимир ленин (владимир ульянов), коммунисты россии, борис чернышов (депутат)
13:37 03.01.2022 (обновлено: 15:15 03.01.2022)
 
"Коммунисты России" призвали сохранить некрополь на Красной площади

"Коммунисты России" предложат закон о неприкосновенности захоронений на Красной площади

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкУчастники церемонии возложения венков и цветов к месту захоронения Иосифа Виссарионовича Сталина у Кремлевской стены
Участники церемонии возложения венков и цветов к месту захоронения Иосифа Виссарионовича Сталина у Кремлевской стены - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратится к Госдуме с предложением принять закон "О неприкосновенности исторических захоронений на Красной площади", заявил РИА Новости секретарь ЦК партии Сергей Малинкович.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в мавзолее. Об этом он заявил РИА Новости.
Секретарь ЦК партии "Коммунисты России", депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Малинкович заявил, что призовет свою партию обратиться к Госдуме с предложением принять закон, "чтобы такие предложения, как у Чернышова, больше не звучали".
Малинкович отметил, что обращение к Госдуме РФ будет направлено сразу после праздников.
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"Мы считаем, что сейчас, когда нашей стране вовсю угрожают провокации НАТО, необходимо полное патриотическое единство, и нельзя спорить и ссориться из-за того, каким быть некрополю на Красной площади", - полагает он.
Он назвал "кощунственной" инициативу по переносу захоронений в год 100-летия СССР. "Все коммунисты решительно осуждают такого рода призывы", - добавил Малинкович.
Некрополь у Кремлевской стены - мемориальное кладбище на Красной площади. Это место погребения военных и политических деятелей советского государства.
 
СССРИосиф Сталин (Джугашвили)НАТОГосдума РФВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Коммунисты РоссииБорис Чернышов (депутат)
 
 
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