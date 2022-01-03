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В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте
В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте - РИА Новости, 03.01.2022
В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте
Мужчина, который напал на девочку в лифте и попытался ее изнасиловать, задержан в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает в... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T21:53
2022-01-03T21:53
происшествия
сургут
ханты-мансийский автономный округ
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Мужчина, который напал на девочку в лифте и попытался ее изнасиловать, задержан в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает в понедельник СУСК по региону.СУСК уточняет, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней).В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220103/moskva-1766459174.html
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происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия
21:53 03.01.2022
 
В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте

В Сургуте задержали мужчину, напавшего на пятнадцатилетнюю девушку в лифте

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Мужчина, который напал на девочку в лифте и попытался ее изнасиловать, задержан в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает в понедельник СУСК по региону.
"Следствием установлено, что около 22.00 (20.00 мск) 2 января в помещении лифтовой кабины в подъезде одного из домов города Сургута мужчина 1994 года рождения покушался на совершение преступления сексуального характера в отношении 15-летней местной жительницы, однако не довел свой преступный умысел до конца, так как последней удалось убежать от нападавшего. Мужчина задержан по подозрению в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении.
СУСК уточняет, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней).
В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении.
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ПроисшествияСургутХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
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