В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте
В Сургуте задержали мужчину, напавшего на пятнадцатилетнюю девушку в лифте
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Мужчина, который напал на девочку в лифте и попытался ее изнасиловать, задержан в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает в понедельник СУСК по региону.
"Следствием установлено, что около 22.00 (20.00 мск) 2 января в помещении лифтовой кабины в подъезде одного из домов города Сургута мужчина 1994 года рождения покушался на совершение преступления сексуального характера в отношении 15-летней местной жительницы, однако не довел свой преступный умысел до конца, так как последней удалось убежать от нападавшего. Мужчина задержан по подозрению в совершении указанного преступления", - говорится в сообщении.
СУСК уточняет, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней).
В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении.