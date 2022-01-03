https://ria.ru/20220103/zaderzhanie-1766513158.html

В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте

В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте - РИА Новости, 03.01.2022

В Сургуте задержали мужчину, напавшего на девушку в лифте

Мужчина, который напал на девочку в лифте и попытался ее изнасиловать, задержан в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает в... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T21:53

2022-01-03T21:53

2022-01-03T21:53

происшествия

сургут

ханты-мансийский автономный округ

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148139/86/1481398618_0:337:2877:1955_1920x0_80_0_0_bb0144d9b7012fbbabb3bf55e635ee0b.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 янв – РИА Новости. Мужчина, который напал на девочку в лифте и попытался ее изнасиловать, задержан в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), сообщает в понедельник СУСК по региону.СУСК уточняет, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту "а" части 3 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование несовершеннолетней).В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220103/moskva-1766459174.html

сургут

ханты-мансийский автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сургут, ханты-мансийский автономный округ, россия