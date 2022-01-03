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Украинского режиссера задержали в Италии по запросу России
Украинского режиссера задержали в Италии по запросу России - РИА Новости, 03.01.2022
Украинского режиссера задержали в Италии по запросу России
В Неаполе по запросу России задержали главного режиссера Одесской оперы Евгения Лавренчука, сообщило интернет-издание hromadske со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T19:41
2022-01-03T22:27
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КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. В Неаполе по запросу России задержали главного режиссера Одесской оперы Евгения Лавренчука, сообщило интернет-издание hromadske со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.Уточняется, что мужчину взяли под стражу 17 декабря, ему предоставили адвоката.Николенко подчеркнул, что украинское генконсульство в Неаполе оказывает Лавренчуку помощь.Представитель МИД добавил, что 31 декабря украинца посетил консул, условия содержания он оценил как приемлемые, а состояние здоровья — как удовлетворительное.Николенко добавил, что дипломаты поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными Лавренчука.
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в мире, украина, неаполь, новости культуры, россия, олег николенко
19:41 03.01.2022 (обновлено: 22:27 03.01.2022)
 
Украинского режиссера задержали в Италии по запросу России

МИД Украины: режиссера Лавренчука задержали в Неаполе по запросу России

CC BY-SA 3.0 / Лилия Кривец / Главный режиссер Одесской оперы Евгений Лавренчук
Главный режиссер Одесской оперы Евгений Лавренчук - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
CC BY-SA 3.0 / Лилия Кривец /
Главный режиссер Одесской оперы Евгений Лавренчук
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. В Неаполе по запросу России задержали главного режиссера Одесской оперы Евгения Лавренчука, сообщило интернет-издание hromadske со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.
Уточняется, что мужчину взяли под стражу 17 декабря, ему предоставили адвоката.
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Николенко подчеркнул, что украинское генконсульство в Неаполе оказывает Лавренчуку помощь.
"Суд в Неаполе избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей на период рассмотрения российского экстрадиционного запроса. В настоящее время консулы и адвокат взаимодействуют с итальянскими стражами порядка, чтобы выяснить причины задержания Евгения Лавренчука и защитить его законные интересы", — указано в материале.
Представитель МИД добавил, что 31 декабря украинца посетил консул, условия содержания он оценил как приемлемые, а состояние здоровья — как удовлетворительное.
Николенко добавил, что дипломаты поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными Лавренчука.
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