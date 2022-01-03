https://ria.ru/20220103/zaderzhanie-1766506484.html

Украинского режиссера задержали в Италии по запросу России

Украинского режиссера задержали в Италии по запросу России - РИА Новости, 03.01.2022

Украинского режиссера задержали в Италии по запросу России

В Неаполе по запросу России задержали главного режиссера Одесской оперы Евгения Лавренчука, сообщило интернет-издание hromadske со ссылкой на пресс-секретаря... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T19:41

2022-01-03T19:41

2022-01-03T22:27

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олег николенко

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КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. В Неаполе по запросу России задержали главного режиссера Одесской оперы Евгения Лавренчука, сообщило интернет-издание hromadske со ссылкой на пресс-секретаря украинского МИД Олега Николенко.Уточняется, что мужчину взяли под стражу 17 декабря, ему предоставили адвоката.Николенко подчеркнул, что украинское генконсульство в Неаполе оказывает Лавренчуку помощь.Представитель МИД добавил, что 31 декабря украинца посетил консул, условия содержания он оценил как приемлемые, а состояние здоровья — как удовлетворительное.Николенко добавил, что дипломаты поддерживают связь с администрацией пенитенциарного учреждения и родными Лавренчука.

https://ria.ru/20200619/1573165033.html

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в мире, украина, неаполь, новости культуры, россия, олег николенко