https://ria.ru/20220103/vyvod-1766481682.html

Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации аварийных шахт

Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации аварийных шахт - РИА Новости, 03.01.2022

Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации аварийных шахт

Президент РФ Владимир Путин поручил при необходимости до 1 мая принять меры по последовательному выводу из эксплуатации угольных шахт с высоким риском... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T14:22

2022-01-03T14:22

2022-01-03T14:22

экономика

промышленность

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил при необходимости до 1 мая принять меры по последовательному выводу из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации последовательный вывод из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности (с учётом анализа последствий такого вывода для экономики и социальной сферы)", - говорится в поручении президента.Отмечается, что срок выполнения поручения - 1 мая 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20220103/shakhty-1766480485.html

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экономика, промышленность, владимир путин, михаил мишустин, россия