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Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации аварийных шахт
Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации аварийных шахт - РИА Новости, 03.01.2022
Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации аварийных шахт
Президент РФ Владимир Путин поручил при необходимости до 1 мая принять меры по последовательному выводу из эксплуатации угольных шахт с высоким риском... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T14:22
2022-01-03T14:22
2022-01-03T14:22
экономика
промышленность
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил при необходимости до 1 мая принять меры по последовательному выводу из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации последовательный вывод из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности (с учётом анализа последствий такого вывода для экономики и социальной сферы)", - говорится в поручении президента.Отмечается, что срок выполнения поручения - 1 мая 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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экономика, промышленность, владимир путин, михаил мишустин, россия
Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации аварийных шахт
Президент Путин поручил принять меры по выводу из эксплуатации аварийных угольных шахт