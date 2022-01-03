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Посольство ФРГ ответило на вопрос о встрече Путина и Шольца

Посольство ФРГ ответило на вопрос о встрече Путина и Шольца - РИА Новости, 03.01.2022

Посольство ФРГ ответило на вопрос о встрече Путина и Шольца

Посольство Германии в Москве не подтвердило РИА Новости сообщение СМИ о планах канцлера ФРГ Олафа Шольца встретиться с российским президентом Владимиром Путиным РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T14:55

2022-01-03T14:55

2022-01-03T14:55

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германия

москва

владимир путин

олаф шольц

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Посольство Германии в Москве не подтвердило РИА Новости сообщение СМИ о планах канцлера ФРГ Олафа Шольца встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в январе."Мы не можем этого подтвердить", - сказали в посольстве, отвечая на вопрос, могут ли представители дипведомства подтвердить, что немецкая сторона намерена встретиться с российской в январе.Ранее немецкий таблоид BILD со ссылкой на собственную информацию сообщил, что встреча Шольца с Путиным планируется в январе.

https://ria.ru/20211223/potok-1765024646.html

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в мире, германия, москва, владимир путин, олаф шольц