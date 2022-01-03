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Посольство ФРГ ответило на вопрос о встрече Путина и Шольца
Посольство ФРГ ответило на вопрос о встрече Путина и Шольца - РИА Новости, 03.01.2022
Посольство ФРГ ответило на вопрос о встрече Путина и Шольца
Посольство Германии в Москве не подтвердило РИА Новости сообщение СМИ о планах канцлера ФРГ Олафа Шольца встретиться с российским президентом Владимиром Путиным РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T14:55
2022-01-03T14:55
в мире
германия
москва
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Посольство Германии в Москве не подтвердило РИА Новости сообщение СМИ о планах канцлера ФРГ Олафа Шольца встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в январе."Мы не можем этого подтвердить", - сказали в посольстве, отвечая на вопрос, могут ли представители дипведомства подтвердить, что немецкая сторона намерена встретиться с российской в январе.Ранее немецкий таблоид BILD со ссылкой на собственную информацию сообщил, что встреча Шольца с Путиным планируется в январе.
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в мире, германия, москва, владимир путин, олаф шольц
14:55 03.01.2022
 
Посольство ФРГ ответило на вопрос о встрече Путина и Шольца

Посольство ФРГ не подтвердило информацию, что Шольц хочет встретиться с Путиным в январе

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМужчина возле посольства Германии в Москве
Мужчина возле посольства Германии в Москве - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мужчина возле посольства Германии в Москве
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Посольство Германии в Москве не подтвердило РИА Новости сообщение СМИ о планах канцлера ФРГ Олафа Шольца встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в январе.
"Мы не можем этого подтвердить", - сказали в посольстве, отвечая на вопрос, могут ли представители дипведомства подтвердить, что немецкая сторона намерена встретиться с российской в январе.
Ранее немецкий таблоид BILD со ссылкой на собственную информацию сообщил, что встреча Шольца с Путиным планируется в январе.
Совместное заявление представителей партий после заключительного раунда коалиционных переговоров о формировании правительства Германии - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
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