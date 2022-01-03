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Встреча внешнеполитических советников России и ФРГ состоится на этой неделе
Встреча внешнеполитических советников России и ФРГ состоится на этой неделе - РИА Новости, 03.01.2022
Встреча внешнеполитических советников России и ФРГ состоится на этой неделе
Встреча внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции состоится на этой неделе, конкретная дата будет известна позже, заявил на брифинге в Берлине официальный РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T14:07
2022-01-03T14:07
2022-01-03T15:57
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БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Встреча внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции состоится на этой неделе, конкретная дата будет известна позже, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт."Предстоит встреча (внешнеполитического советника канцлера Йенс) Плётнера с французским и российским коллегами, когда именно она состоится, мы сообщим своевременно, но (она состоится - ред)... на этой неделе", - сказал Хебештрайт, добавив, что также на этой неделе пройдет встреча на уровне внешнеполитических советников ФРГ, Франции и Украины, дата также пока не названа.
https://ria.ru/20220102/germaniya-1766407973.html
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14:07 03.01.2022 (обновлено: 15:57 03.01.2022)
Встреча внешнеполитических советников России и ФРГ состоится на этой неделе
Советник канцлера ФРГ на этой неделе встретится с представителями России, Франции, Украины