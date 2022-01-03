https://ria.ru/20220103/vstrecha-1766480644.html

Встреча внешнеполитических советников России и ФРГ состоится на этой неделе

Встреча внешнеполитических советников России и ФРГ состоится на этой неделе - РИА Новости, 03.01.2022

Встреча внешнеполитических советников России и ФРГ состоится на этой неделе

Встреча внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции состоится на этой неделе, конкретная дата будет известна позже, заявил на брифинге в Берлине официальный РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T14:07

2022-01-03T14:07

2022-01-03T15:57

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украина

берлин (город)

германия

россия

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БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Встреча внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции состоится на этой неделе, конкретная дата будет известна позже, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт."Предстоит встреча (внешнеполитического советника канцлера Йенс) Плётнера с французским и российским коллегами, когда именно она состоится, мы сообщим своевременно, но (она состоится - ред)... на этой неделе", - сказал Хебештрайт, добавив, что также на этой неделе пройдет встреча на уровне внешнеполитических советников ФРГ, Франции и Украины, дата также пока не названа.

https://ria.ru/20220102/germaniya-1766407973.html

украина

берлин (город)

германия

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в мире, украина, берлин (город), германия, россия