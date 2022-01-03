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Встреча внешнеполитических советников России и ФРГ состоится на этой неделе
Встреча внешнеполитических советников России и ФРГ состоится на этой неделе - РИА Новости, 03.01.2022
Встреча внешнеполитических советников России и ФРГ состоится на этой неделе
Встреча внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции состоится на этой неделе, конкретная дата будет известна позже, заявил на брифинге в Берлине официальный РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T14:07
2022-01-03T15:57
в мире
украина
берлин (город)
германия
россия
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БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Встреча внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции состоится на этой неделе, конкретная дата будет известна позже, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт."Предстоит встреча (внешнеполитического советника канцлера Йенс) Плётнера с французским и российским коллегами, когда именно она состоится, мы сообщим своевременно, но (она состоится - ред)... на этой неделе", - сказал Хебештрайт, добавив, что также на этой неделе пройдет встреча на уровне внешнеполитических советников ФРГ, Франции и Украины, дата также пока не названа.
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в мире, украина, берлин (город), германия, россия
14:07 03.01.2022 (обновлено: 15:57 03.01.2022)
 
Встреча внешнеполитических советников России и ФРГ состоится на этой неделе

Советник канцлера ФРГ на этой неделе встретится с представителями России, Франции, Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 3 янв - РИА Новости. Встреча внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции состоится на этой неделе, конкретная дата будет известна позже, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.
"Предстоит встреча (внешнеполитического советника канцлера Йенс) Плётнера с французским и российским коллегами, когда именно она состоится, мы сообщим своевременно, но (она состоится - ред)... на этой неделе", - сказал Хебештрайт, добавив, что также на этой неделе пройдет встреча на уровне внешнеполитических советников ФРГ, Франции и Украины, дата также пока не названа.
Студия телеканала RT DE - РИА Новости, 1920, 02.01.2022
Вчера, 10:04
Посол в Берлине прокомментировал прекращение вещания RT DE в Германии
 
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