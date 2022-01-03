https://ria.ru/20220103/voennye-1766451858.html

Зеленский пообещал отправить украинскую армию в Крым

Зеленский пообещал украинцам фото военных ВСУ из Крыма - РИА Новости, 03.01.2022

Зеленский пообещал отправить украинскую армию в Крым

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T01:41

2022-01-03T01:41

2022-01-03T01:41

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении пообещал жителям страны, что в 2022 году военные ВСУ смогут сфотографироваться в Крыму и Донбассе.Глава государства заявил, что в следующем году Киев обеспечит квартирами всех участников силовой операции на востоке страны.По его словам, после этого ветераны боевых действий смогут повесить в своем жилье "фото с побратимами, вместе с которыми они защищали свою землю"."А сразу за ними — все наши военные. Верю, это будет фото из мирного Донецка, Луганска, Крыма", — заключил Зеленский.

https://ria.ru/20220102/zelenskiy-1766423418.html

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