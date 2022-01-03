https://ria.ru/20220103/vizit-1766495436.html

Глава дипломатии ЕС посетит линию соприкосновения в Донбассе

Глава дипломатии ЕС посетит линию соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 03.01.2022

Глава дипломатии ЕС посетит линию соприкосновения в Донбассе

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель планирует посетить Украину на текущей неделе, это будет его первая заграничная поездка в новом году, говорится в... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T17:05

2022-01-03T17:05

2022-01-03T17:05

в мире

украина

киев

евросоюз

еврокомиссия

донбасс

дмитрий кулеба

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель планирует посетить Украину на текущей неделе, это будет его первая заграничная поездка в новом году, говорится в сообщении Еврокомиссии."Высокий представитель, вице-президент (Еврокомиссии - ред.) Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января. Его первая зарубежная поездка в этом году подчеркивает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями", - пишет ЕК.Боррель вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сначала посетит восток страны и "линию соприкосновения", отмечается в релизе. После этого он планирует отправится в Киев, где также встретится с представителями власти Украины.

https://ria.ru/20220103/ukraina-1766494196.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, евросоюз, еврокомиссия, донбасс, дмитрий кулеба, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр