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Глава дипломатии ЕС посетит линию соприкосновения в Донбассе
Глава дипломатии ЕС посетит линию соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 03.01.2022
Глава дипломатии ЕС посетит линию соприкосновения в Донбассе
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель планирует посетить Украину на текущей неделе, это будет его первая заграничная поездка в новом году, говорится в... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T17:05
2022-01-03T17:05
в мире
украина
киев
евросоюз
еврокомиссия
донбасс
дмитрий кулеба
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель планирует посетить Украину на текущей неделе, это будет его первая заграничная поездка в новом году, говорится в сообщении Еврокомиссии."Высокий представитель, вице-президент (Еврокомиссии - ред.) Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января. Его первая зарубежная поездка в этом году подчеркивает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями", - пишет ЕК.Боррель вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сначала посетит восток страны и "линию соприкосновения", отмечается в релизе. После этого он планирует отправится в Киев, где также встретится с представителями власти Украины.
https://ria.ru/20220103/ukraina-1766494196.html
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в мире, украина, киев, евросоюз, еврокомиссия, донбасс, дмитрий кулеба, жозеп боррель, ситуация в днр и лнр
17:05 03.01.2022
 
Глава дипломатии ЕС посетит линию соприкосновения в Донбассе

Глава дипломатии ЕС Боррель совершит визит на Украину и посетит линию соприкосновения

© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 3 янв - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель планирует посетить Украину на текущей неделе, это будет его первая заграничная поездка в новом году, говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Высокий представитель, вице-президент (Еврокомиссии - ред.) Жозеп Боррель посетит Украину 4-6 января. Его первая зарубежная поездка в этом году подчеркивает решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС в то время, когда страна сталкивается с наращиванием российской военной мощи и гибридными действиями", - пишет ЕК.
Боррель вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой сначала посетит восток страны и "линию соприкосновения", отмечается в релизе. После этого он планирует отправится в Киев, где также встретится с представителями власти Украины.
Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
16:55
Власти на коленях просили Байдена позвонить Зеленскому, заявили на Украине
 
В миреУкраинаКиевЕвросоюзЕврокомиссияДонбассДмитрий КулебаЖозеп БоррельСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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