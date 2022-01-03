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На Вашингтон обрушился снежный буран

На Вашингтон обрушился снежный буран - РИА Новости, 03.01.2022

На Вашингтон обрушился снежный буран

Снегопад обрушился на Вашингтон впервые за нынешнюю зиму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T18:39

2022-01-03T18:39

2022-01-03T18:55

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Снегопад обрушился на Вашингтон впервые за нынешнюю зиму, передает корреспондент РИА Новости.Крупные хлопья падают в почти безветренную погоду, оставаясь толстым слоем на земле, снегом засыпало деревья.Температура в этом сезоне редко опускалась ниже нуля, но, судя по прогнозу, минусовые показатели продержатся до конца недели, по крайней мере в ночное время. Национальное бюро погоды при этом предупреждает автомобилистов о снежном буране, ожидая, что до конца дня понедельника может выпасть до 30 см осадков.Власти также сообщили, что в столичном округе Колумбия из-за снегопада закрыты офисы федеральных организаций, на работе остаются только сотрудники экстренных служб, закрыты многие школы в Вашингтоне.Погода повлияла даже на деятельность Белого дома. Как сообщили журналисты президентского пула, в понедельник из-за бурана отменили брифинг.

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в мире, сша, вашингтон (город)