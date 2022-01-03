https://ria.ru/20220103/vashington-1766501754.html
На Вашингтон обрушился снежный буран
На Вашингтон обрушился снежный буран - РИА Новости, 03.01.2022
На Вашингтон обрушился снежный буран
Снегопад обрушился на Вашингтон впервые за нынешнюю зиму, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T18:39
2022-01-03T18:39
2022-01-03T18:55
в мире
сша
вашингтон (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766502918_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_f77c6a6d318f12ff13e21ce78f80f5c7.jpg
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Снегопад обрушился на Вашингтон впервые за нынешнюю зиму, передает корреспондент РИА Новости.Крупные хлопья падают в почти безветренную погоду, оставаясь толстым слоем на земле, снегом засыпало деревья.Температура в этом сезоне редко опускалась ниже нуля, но, судя по прогнозу, минусовые показатели продержатся до конца недели, по крайней мере в ночное время. Национальное бюро погоды при этом предупреждает автомобилистов о снежном буране, ожидая, что до конца дня понедельника может выпасть до 30 см осадков.Власти также сообщили, что в столичном округе Колумбия из-за снегопада закрыты офисы федеральных организаций, на работе остаются только сотрудники экстренных служб, закрыты многие школы в Вашингтоне.Погода повлияла даже на деятельность Белого дома. Как сообщили журналисты президентского пула, в понедельник из-за бурана отменили брифинг.
сша
вашингтон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/03/1766502918_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_1f44e59011518382efad2569690f2dc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (город)
18:39 03.01.2022 (обновлено: 18:55 03.01.2022)
На Вашингтон обрушился снежный буран
На Вашингтон впервые за нынешнюю зиму обрушился снежный буран
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Снегопад обрушился на Вашингтон впервые за нынешнюю зиму, передает корреспондент РИА Новости.
Крупные хлопья падают в почти безветренную погоду, оставаясь толстым слоем на земле, снегом засыпало деревья.
Температура в этом сезоне редко опускалась ниже нуля, но, судя по прогнозу, минусовые показатели продержатся до конца недели, по крайней мере в ночное время. Национальное бюро погоды при этом предупреждает автомобилистов о снежном буране, ожидая, что до конца дня понедельника может выпасть до 30 см осадков.
Власти также сообщили, что в столичном округе Колумбия из-за снегопада закрыты офисы федеральных организаций, на работе остаются только сотрудники экстренных служб, закрыты многие школы в Вашингтоне
.
Погода повлияла даже на деятельность Белого дома. Как сообщили журналисты президентского пула, в понедельник из-за бурана отменили брифинг.