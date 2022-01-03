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Религия
https://ria.ru/20220103/vaktsinatsiya-1766476484.html
Священник призвал христиан к вакцинации
Священник призвал христиан к вакцинации - РИА Новости, 03.01.2022
Священник призвал христиан к вакцинации
Христианин не может отказываться от вакцинации из любви к ближнему, заявил в интервью РИА Новости руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T13:20
2022-01-03T13:20
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Христианин не может отказываться от вакцинации из любви к ближнему, заявил в интервью РИА Новости руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович."Настоящий христианин не должен отказываться от вакцинации без медицинских показаний. Я, как и наша Церковь, считаю, что насильно никого вакцинировать нельзя. Но, как мне кажется, мы должны все время говорить о том, что суть христианства - в любви, это религия любви к Богу и человеку. Если человек отказывается от вакцинации по личным соображениям, то, несмотря на весомость его аргументов, он подвергает опасности своих ближних", - сказал Духович.Он напомнил, что ближние для христианина – это все люди, которые его окружают: и родные, и нет, а "христианин ответственен за своего ближнего, должен нести ему добро, а не зло".Тем, кто не хочет вакцинироваться, священник посоветовал ограничить контакты с другими людьми, "дабы не подвергать опасности их жизнь и здоровье". "Но это, естественно, не предложение запереться в квартире: и в магазин, и в медучреждения, и на работу ходить же необходимо", - заключил собеседник агентства.
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общество, здоровье - общество, россия, религия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:20 03.01.2022
 
Священник призвал христиан к вакцинации

Священник Духович: настоящий христианин не может отказываться от вакцинации

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВакциной от COVID-19
Вакциной от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вакциной от COVID-19
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МОСКВА, 3 янв – РИА Новости. Христианин не может отказываться от вакцинации из любви к ближнему, заявил в интервью РИА Новости руководитель группы по вакцинации и преодолению последствий пандемии COVID-19 Синодальной комиссии по биоэтике, кандидат биологических наук, священник Владимир Духович.
"Настоящий христианин не должен отказываться от вакцинации без медицинских показаний. Я, как и наша Церковь, считаю, что насильно никого вакцинировать нельзя. Но, как мне кажется, мы должны все время говорить о том, что суть христианства - в любви, это религия любви к Богу и человеку. Если человек отказывается от вакцинации по личным соображениям, то, несмотря на весомость его аргументов, он подвергает опасности своих ближних", - сказал Духович.
Он напомнил, что ближние для христианина – это все люди, которые его окружают: и родные, и нет, а "христианин ответственен за своего ближнего, должен нести ему добро, а не зло".
Тем, кто не хочет вакцинироваться, священник посоветовал ограничить контакты с другими людьми, "дабы не подвергать опасности их жизнь и здоровье". "Но это, естественно, не предложение запереться в квартире: и в магазин, и в медучреждения, и на работу ходить же необходимо", - заключил собеседник агентства.
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