https://ria.ru/20220103/vaktsina-1766462235.html

Мантуров оценил возможность выпуска зарубежных вакцин в России

Мантуров оценил возможность выпуска зарубежных вакцин в России - РИА Новости, 03.01.2022

Мантуров оценил возможность выпуска зарубежных вакцин в России

Производство иностранных вакцин против COVID-19 для внутреннего потребления может быть налажено в РФ, если в этом будет социальная и экономическая... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T10:10

2022-01-03T10:10

2022-01-03T10:26

распространение коронавируса

общество

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

astrazeneca

денис мантуров

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Производство иностранных вакцин против COVID-19 для внутреннего потребления может быть налажено в РФ, если в этом будет социальная и экономическая целесообразность, заявил на встрече с журналистами глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Решать это - все-таки прерогатива Минздрава, но, если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности начала выпуска зарубежных вакцин для внутреннего рынка страны в следующем году.В конце декабря Мантуров отмечал, что по итогам 2021 года в России произведено более 300 миллионов комплектов полных доз вакцин от COVID-19, потребности населения закрываются с запасом. На форуме "Биотехмед-2021" в октябре он также сообщал, что потребности производить зарубежные вакцины от коронавируса для внутреннего рынка пока нет.Одна иностранная вакцина против коронавируса в России уже производится. Ее выпускает российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, однако эта продукция рассчитана исключительно на экспорт.

https://ria.ru/20211230/vaktsiny-1766215558.html

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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), astrazeneca , денис мантуров, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии