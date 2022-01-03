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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220103/vaktsina-1766462235.html
Мантуров оценил возможность выпуска зарубежных вакцин в России
Мантуров оценил возможность выпуска зарубежных вакцин в России - РИА Новости, 03.01.2022
Мантуров оценил возможность выпуска зарубежных вакцин в России
Производство иностранных вакцин против COVID-19 для внутреннего потребления может быть налажено в РФ, если в этом будет социальная и экономическая... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T10:10
2022-01-03T10:26
распространение коронавируса
общество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
astrazeneca
денис мантуров
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Производство иностранных вакцин против COVID-19 для внутреннего потребления может быть налажено в РФ, если в этом будет социальная и экономическая целесообразность, заявил на встрече с журналистами глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Решать это - все-таки прерогатива Минздрава, но, если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности начала выпуска зарубежных вакцин для внутреннего рынка страны в следующем году.В конце декабря Мантуров отмечал, что по итогам 2021 года в России произведено более 300 миллионов комплектов полных доз вакцин от COVID-19, потребности населения закрываются с запасом. На форуме "Биотехмед-2021" в октябре он также сообщал, что потребности производить зарубежные вакцины от коронавируса для внутреннего рынка пока нет.Одна иностранная вакцина против коронавируса в России уже производится. Ее выпускает российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, однако эта продукция рассчитана исключительно на экспорт.
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общество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), astrazeneca , денис мантуров, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
10:10 03.01.2022 (обновлено: 10:26 03.01.2022)
 
Мантуров оценил возможность выпуска зарубежных вакцин в России

Мантуров счел возможным при необходимости наладить выпуск зарубежных вакцин от COVID-19

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Производство иностранных вакцин против COVID-19 для внутреннего потребления может быть налажено в РФ, если в этом будет социальная и экономическая целесообразность, заявил на встрече с журналистами глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Решать это - все-таки прерогатива Минздрава, но, если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможности начала выпуска зарубежных вакцин для внутреннего рынка страны в следующем году.
В конце декабря Мантуров отмечал, что по итогам 2021 года в России произведено более 300 миллионов комплектов полных доз вакцин от COVID-19, потребности населения закрываются с запасом. На форуме "Биотехмед-2021" в октябре он также сообщал, что потребности производить зарубежные вакцины от коронавируса для внутреннего рынка пока нет.
Одна иностранная вакцина против коронавируса в России уже производится. Ее выпускает российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, однако эта продукция рассчитана исключительно на экспорт.
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Распространение коронавирусаОбществоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)AstraZenecaДенис МантуровЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
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