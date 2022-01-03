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Украинские силовики провели воздушную разведку над Донбассом
Украинские силовики провели воздушную разведку над Донбассом - РИА Новости, 03.01.2022
Украинские силовики провели воздушную разведку над Донбассом
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокации со стороны украинских силовиков на линии соприкосновения в... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T20:22
2022-01-03T20:22
2022-01-03T20:22
в мире
киев
донецкая народная республика
павлополь
широкино
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокации со стороны украинских силовиков на линии соприкосновения в Донбассе, сказал представитель ведомства."В районе населенных пунктов Павлополь и Широкино отмечается ведение воздушной разведки подразделениями из состава 36 бригады морской пехоты вооружённых сил Украины...Следствием ведения украинскими силовиками воздушной разведки в районе указанных населенных пунктов может стать вооруженная провокация с целью обвинения руководства республики в нарушении Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня", - сказал журналистам представитель ведомства.Он напомнил, что использование БПЛА в районе линии боевого соприкосновения запрещено Минскими соглашениями.
https://ria.ru/20220102/lnr-1766424899.html
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в мире, киев, донецкая народная республика, павлополь, широкино, ситуация в днр и лнр
Украинские силовики провели воздушную разведку над Донбассом
Украина провела воздушную разведку над населенными пунктами Павлополь и Широкино