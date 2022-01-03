https://ria.ru/20220103/ukraina-1766509215.html

Украинские силовики провели воздушную разведку над Донбассом

Украинские силовики провели воздушную разведку над Донбассом - РИА Новости, 03.01.2022

Украинские силовики провели воздушную разведку над Донбассом

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокации со стороны украинских силовиков на линии соприкосновения в... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T20:22

2022-01-03T20:22

2022-01-03T20:22

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киев

донецкая народная республика

павлополь

широкино

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 3 янв - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокации со стороны украинских силовиков на линии соприкосновения в Донбассе, сказал представитель ведомства."В районе населенных пунктов Павлополь и Широкино отмечается ведение воздушной разведки подразделениями из состава 36 бригады морской пехоты вооружённых сил Украины...Следствием ведения украинскими силовиками воздушной разведки в районе указанных населенных пунктов может стать вооруженная провокация с целью обвинения руководства республики в нарушении Комплекса дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня", - сказал журналистам представитель ведомства.Он напомнил, что использование БПЛА в районе линии боевого соприкосновения запрещено Минскими соглашениями.

https://ria.ru/20220102/lnr-1766424899.html

киев

донецкая народная республика

павлополь

широкино

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в мире, киев, донецкая народная республика, павлополь, широкино, ситуация в днр и лнр