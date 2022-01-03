https://ria.ru/20220103/ukraina-1766461930.html

На Украине назвали единственный способ стать "це Европой". При чем тут Россия

Украинский дипломат потребовал остановить Россию ради вхождения в Европу - РИА Новости, 03.01.2022

На Украине назвали единственный способ стать "це Европой". При чем тут Россия

Украина войдет в круг цивилизованных европейских стран, только если сможет "остановить Россию", заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T10:08

2022-01-03T10:08

2022-01-03T14:36

в мире

украина

сша

европа

нато

валерий чалый

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152741/29/1527412978_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_741e42f3bddc62174f6c8b2e1b7fd72c.jpg

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украина войдет в круг цивилизованных европейских стран, только если сможет "остановить Россию", заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый."Это единственный способ. Или ждать еще десять-пятнадцать лет, чего, я считаю, делать не стоит", — добавил Чалый в эфире "Еспресо.ТВ", отметив, что полное присоединение к Европе должно означать ускорение экономического и социального развития страны, а не только поездки граждан на заработки.По его словам, такая ситуация сложилась потому, что Украина "просто оказалась на переднем фланге".В последнее время Киев и западные страны регулярно обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. В Кремле считают подобные выпады способом найти предлог для размещения на границе большего количества военной техники и сил НАТО.

https://ria.ru/20220102/ukraina-1766425112.html

украина

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, европа, нато, валерий чалый, россия