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На Украине назвали единственный способ стать "це Европой". При чем тут Россия
Украинский дипломат потребовал остановить Россию ради вхождения в Европу - РИА Новости, 03.01.2022
На Украине назвали единственный способ стать "це Европой". При чем тут Россия
Украина войдет в круг цивилизованных европейских стран, только если сможет "остановить Россию", заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T10:08
2022-01-03T14:36
в мире
украина
сша
европа
нато
валерий чалый
россия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украина войдет в круг цивилизованных европейских стран, только если сможет "остановить Россию", заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый."Это единственный способ. Или ждать еще десять-пятнадцать лет, чего, я считаю, делать не стоит", — добавил Чалый в эфире "Еспресо.ТВ", отметив, что полное присоединение к Европе должно означать ускорение экономического и социального развития страны, а не только поездки граждан на заработки.По его словам, такая ситуация сложилась потому, что Украина "просто оказалась на переднем фланге".В последнее время Киев и западные страны регулярно обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. В Кремле считают подобные выпады способом найти предлог для размещения на границе большего количества военной техники и сил НАТО.
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в мире, украина, сша, европа, нато, валерий чалый, россия
10:08 03.01.2022 (обновлено: 14:36 03.01.2022)
 
Украинский дипломат потребовал остановить Россию ради вхождения в Европу

Украинский дипломат Чалый призвал остановить Россию ради статуса цивилизованной страны

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкВалерий Чалый
Валерий Чалый - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Валерий Чалый
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украина войдет в круг цивилизованных европейских стран, только если сможет "остановить Россию", заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
"Это единственный способ. Или ждать еще десять-пятнадцать лет, чего, я считаю, делать не стоит", — добавил Чалый в эфире "Еспресо.ТВ", отметив, что полное присоединение к Европе должно означать ускорение экономического и социального развития страны, а не только поездки граждан на заработки.
По его словам, такая ситуация сложилась потому, что Украина "просто оказалась на переднем фланге".
В последнее время Киев и западные страны регулярно обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. В Кремле считают подобные выпады способом найти предлог для размещения на границе большего количества военной техники и сил НАТО.
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