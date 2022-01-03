https://ria.ru/20220103/ukraina-1766461930.html
На Украине назвали единственный способ стать "це Европой". При чем тут Россия
Украинский дипломат потребовал остановить Россию ради вхождения в Европу - РИА Новости, 03.01.2022
На Украине назвали единственный способ стать "це Европой". При чем тут Россия
Украина войдет в круг цивилизованных европейских стран, только если сможет "остановить Россию", заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T10:08
2022-01-03T10:08
2022-01-03T14:36
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украина войдет в круг цивилизованных европейских стран, только если сможет "остановить Россию", заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый."Это единственный способ. Или ждать еще десять-пятнадцать лет, чего, я считаю, делать не стоит", — добавил Чалый в эфире "Еспресо.ТВ", отметив, что полное присоединение к Европе должно означать ускорение экономического и социального развития страны, а не только поездки граждан на заработки.По его словам, такая ситуация сложилась потому, что Украина "просто оказалась на переднем фланге".В последнее время Киев и западные страны регулярно обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. В Кремле считают подобные выпады способом найти предлог для размещения на границе большего количества военной техники и сил НАТО.
https://ria.ru/20220102/ukraina-1766425112.html
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в мире, украина, сша, европа, нато, валерий чалый, россия
10:08 03.01.2022 (обновлено: 14:36 03.01.2022)
Украинский дипломат потребовал остановить Россию ради вхождения в Европу
Украинский дипломат Чалый призвал остановить Россию ради статуса цивилизованной страны