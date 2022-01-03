https://ria.ru/20220103/ugol-1766478097.html

Путин дал поручения по обеспечению безопасности в угольной промышленности

Путин дал поручения по обеспечению безопасности в угольной промышленности - РИА Новости, 03.01.2022

Путин дал поручения по обеспечению безопасности в угольной промышленности

Президент Владимир Путин дал поручения по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, которое состоялось 2 декабря. Соответствующий документ... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T13:40

2022-01-03T13:40

2022-01-03T15:04

владимир путин

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

михаил иванков

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, которое состоялось 2 декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Так, правительство и Госдума должны внести изменения в КоАП, которые позволят приостанавливать деятельность шахт, не соблюдающих требования к проведению дегазации.Помимо этого, в КоАП должны прописать ответственность за невыдачу или несвоевременную выдачу предписания устранить нарушения на шахтах. Предусматривается также усиление ответственности работодателей за нарушение обязательств по охране труда шахтеров.Другие пункты перечня касаются, в частности:Кроме того, правительство совместно с Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности должно проанализировать исполнение поручений, данных после аварий на шахтах "Распадская" и "Северная", и при необходимости принять дополнительные меры по их реализации.Авария на шахте "Листвяжная" произошла 25 ноября — там взорвался метан. Под землей в этот момент было 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек. Директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка арестовали, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Суд также отправил под стражу госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина, которые, по версии следствия, составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/putin-1761906118.html

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

https://ria.ru/20211213/bezopasnost-1763575277.html

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владимир путин, федеральная служба по труду и занятости (роструд), михаил иванков