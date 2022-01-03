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Путин дал поручения по обеспечению безопасности в угольной промышленности
Путин дал поручения по обеспечению безопасности в угольной промышленности - РИА Новости, 03.01.2022
Путин дал поручения по обеспечению безопасности в угольной промышленности
Президент Владимир Путин дал поручения по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, которое состоялось 2 декабря. Соответствующий документ... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T13:40
2022-01-03T15:04
владимир путин
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
михаил иванков
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, которое состоялось 2 декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Так, правительство и Госдума должны внести изменения в КоАП, которые позволят приостанавливать деятельность шахт, не соблюдающих требования к проведению дегазации.Помимо этого, в КоАП должны прописать ответственность за невыдачу или несвоевременную выдачу предписания устранить нарушения на шахтах. Предусматривается также усиление ответственности работодателей за нарушение обязательств по охране труда шахтеров.Другие пункты перечня касаются, в частности:Кроме того, правительство совместно с Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности должно проанализировать исполнение поручений, данных после аварий на шахтах "Распадская" и "Северная", и при необходимости принять дополнительные меры по их реализации.Авария на шахте "Листвяжная" произошла 25 ноября — там взорвался метан. Под землей в этот момент было 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек. Директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка арестовали, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Суд также отправил под стражу госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина, которые, по версии следствия, составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
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владимир путин, федеральная служба по труду и занятости (роструд), михаил иванков
13:40 03.01.2022 (обновлено: 15:04 03.01.2022)
 
Путин дал поручения по обеспечению безопасности в угольной промышленности

Президент России Путин дал поручения по обеспечению безопасности на угольных шахтах

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкУгольная промышленность
Угольная промышленность - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Александр Патрин
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Угольная промышленность
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин дал поручения по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, которое состоялось 2 декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Так, правительство и Госдума должны внести изменения в КоАП, которые позволят приостанавливать деятельность шахт, не соблюдающих требования к проведению дегазации.
"Обеспечить внесение в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях изменений, предусматривающих применение административного наказания в виде административного приостановления деятельности за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля (горючих сланцев)", — говорится в поручении.
Помимо этого, в КоАП должны прописать ответственность за невыдачу или несвоевременную выдачу предписания устранить нарушения на шахтах. Предусматривается также усиление ответственности работодателей за нарушение обязательств по охране труда шахтеров.
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Другие пункты перечня касаются, в частности:
  • целесообразности увеличения компенсационных выплат на опасном производстве за счет владельца;
  • мер по последовательному выводу из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности;
  • установки видеорегистраторов при госнадзоре на опасных производственных объектах;
  • разработки требований аэрологической безопасности на объектах ведения подземных горных работ;
  • создания финансовых механизмов, гарантирующих выполнение работ по ликвидации горных выработок;
  • внесения в законодательство поправок, предусматривающих административную ответственность для лиц, контролирующих шахты, в случае аварий или инцидентов.
Кроме того, правительство совместно с Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности должно проанализировать исполнение поручений, данных после аварий на шахтах "Распадская" и "Северная", и при необходимости принять дополнительные меры по их реализации.
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Авария на шахте "Листвяжная" произошла 25 ноября — там взорвался метан. Под землей в этот момент было 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек.
Директора шахты Сергея Махракова, его первого заместителя Андрея Молоствова и начальника участка Сергея Герасименка арестовали, им вменяют нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов. Суд также отправил под стражу госинспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина, которые, по версии следствия, составили акты о проверке штрека на "Листвяжной", на деле не выполнив ее.
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