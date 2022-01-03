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Украинский журналист Цимбалюк сообщил, что уехал из России
Украинский журналист Цимбалюк сообщил, что уехал из России - РИА Новости, 03.01.2022
Украинский журналист Цимбалюк сообщил, что уехал из России
Журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк заявил, что уехал из России. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T18:50
2022-01-03T18:50
2022-01-03T21:49
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КИЕВ, 3 янв — РИА Новости. Журналист украинского информагентства УНИАН Роман Цимбалюк заявил, что уехал из России.В декабре телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Цимбалюка вызвали на допрос в прокуратуру Москвы по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Позднее адвокат Николай Полозов рассказал РИА Новости, что прокуратура отозвала вызов. При этом юрист отказался раскрыть местонахождение Цимбалюка."Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности", — сказал журналист в интервью интернет-изданию Hromadske.По его мнению, отзыв вызова на допрос "не значит, что его не будет снова".Цимбалюк добавил, что прожил в Москве 13 лет, но "никогда не собирался там оставаться".Журналист отметил, что будет следить за возможными обвинениями со стороны российских правоохранительных органов, чтобы в какой-то момент не обнаружить себя "в розыске Интерпола".
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18:50 03.01.2022 (обновлено: 21:49 03.01.2022)
Украинский журналист Цимбалюк сообщил, что уехал из России
Журналист Цимбалюк заявил, что уехал из России после вызова на допрос в прокуратуру