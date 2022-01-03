https://ria.ru/20220103/svpd-1766497415.html

В Вене возобновились переговоры по иранской ядерной сделке

В Вене возобновились переговоры по иранской ядерной сделке - РИА Новости, 03.01.2022

В Вене возобновились переговоры по иранской ядерной сделке

Переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий возобновились в Вене, сообщил постпред России при международных... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T17:33

2022-01-03T17:33

2022-01-03T17:33

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ВЕНА, 3 янв - РИА Новости. Переговоры по восстановлению полного действия Совместного всеобъемлющего плана действий возобновились в Вене, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов."После короткого новогоднего перерыва восьмой раунд венских переговоров возобновляется сегодня в формате неформальных встреч", - написал Ульянов в Twitter.В настоящее время идет восьмой раунд венских переговоров, он начался 27 декабря, на новогодние праздники была взята короткая пауза. Переговоры традиционно ведутся в венском отеле "Кобург".Замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни говорил на прошлой неделе, что после новогодних праздников будет проделана более серьезная работа по вопросу снятия санкций c Ирана.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – СВПД, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20211228/vozobnovlenie-1765919860.html

https://ria.ru/20211204/izrail-1762144070.html

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