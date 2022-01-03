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В столкновениях боевиков в Колумбии погибли не менее 17 человек

В столкновениях боевиков в Колумбии погибли не менее 17 человек - РИА Новости, 03.01.2022

В столкновениях боевиков в Колумбии погибли не менее 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли в колумбийском департаменте Араука на границе с Венесуэлой в столкновениях между выходцами из бывших "Революционных... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T05:18

2022-01-03T05:18

2022-01-03T06:08

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богота

венесуэла

революционные вооруженные силы колумбии

араука (департамент)

иван дуке

араукита этеливар торрес

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БОГОТА, 3 янв — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в колумбийском департаменте Араука на границе с Венесуэлой в столкновениях между выходцами из бывших "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК) и боевиками "Армии национального освобождения" (АНО), сообщил глава муниципалитета Араукита Этеливар Торрес в интервью телеканалу Caracol Televisión.По словам чиновника, информацию узнали от местных жителей, но она пока не получила официального подтверждения. Сообщения о вооруженных столкновениях поступали также из муниципалитетов Саравена, Фортуль и Таме.Торрес призвал президента Ивана Дуке, офис омбудсмена и правозащитников региона вмешаться и прекратить насилие. Собеседник канала предупредил, что сотни людей уже планируют переехать из своих домов после этих убийств.АНО, а также незаконные группировки из числа бывших членов РВСК, активно действуют на границе Колумбии и Венесуэлы, общая протяженность которой составляет более 2,2 тысячи километров.

https://ria.ru/20211214/aeroport-1763672817.html

колумбия

богота

венесуэла

араука (департамент)

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в мире, колумбия, богота, венесуэла, революционные вооруженные силы колумбии, араука (департамент), иван дуке, араукита этеливар торрес