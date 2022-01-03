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В столкновениях боевиков в Колумбии погибли не менее 17 человек
В столкновениях боевиков в Колумбии погибли не менее 17 человек - РИА Новости, 03.01.2022
В столкновениях боевиков в Колумбии погибли не менее 17 человек
По меньшей мере 17 человек погибли в колумбийском департаменте Араука на границе с Венесуэлой в столкновениях между выходцами из бывших "Революционных... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T05:18
2022-01-03T06:08
в мире
колумбия
богота
венесуэла
революционные вооруженные силы колумбии
араука (департамент)
иван дуке
араукита этеливар торрес
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БОГОТА, 3 янв — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в колумбийском департаменте Араука на границе с Венесуэлой в столкновениях между выходцами из бывших "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК) и боевиками "Армии национального освобождения" (АНО), сообщил глава муниципалитета Араукита Этеливар Торрес в интервью телеканалу Caracol Televisión.По словам чиновника, информацию узнали от местных жителей, но она пока не получила официального подтверждения. Сообщения о вооруженных столкновениях поступали также из муниципалитетов Саравена, Фортуль и Таме.Торрес призвал президента Ивана Дуке, офис омбудсмена и правозащитников региона вмешаться и прекратить насилие. Собеседник канала предупредил, что сотни людей уже планируют переехать из своих домов после этих убийств.АНО, а также незаконные группировки из числа бывших членов РВСК, активно действуют на границе Колумбии и Венесуэлы, общая протяженность которой составляет более 2,2 тысячи километров.
https://ria.ru/20211214/aeroport-1763672817.html
колумбия
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в мире, колумбия, богота, венесуэла, революционные вооруженные силы колумбии, араука (департамент), иван дуке, араукита этеливар торрес
05:18 03.01.2022 (обновлено: 06:08 03.01.2022)
 
В столкновениях боевиков в Колумбии погибли не менее 17 человек

Колумбийский политик Торрес: по меньшей мере 17 человек погибли в столкновениях боевиков

© Flickr / Tijs ZwinkelsВид на Боготу
Вид на Боготу - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© Flickr / Tijs Zwinkels
Вид на Боготу. Архивное фото
Читать ria.ru в
БОГОТА, 3 янв — РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в колумбийском департаменте Араука на границе с Венесуэлой в столкновениях между выходцами из бывших "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК) и боевиками "Армии национального освобождения" (АНО), сообщил глава муниципалитета Араукита Этеливар Торрес в интервью телеканалу Caracol Televisión.

"По информации правительства департамента, к 18:00 были убиты около 17 человек", — сказал Торрес.

По словам чиновника, информацию узнали от местных жителей, но она пока не получила официального подтверждения. Сообщения о вооруженных столкновениях поступали также из муниципалитетов Саравена, Фортуль и Таме.
Торрес призвал президента Ивана Дуке, офис омбудсмена и правозащитников региона вмешаться и прекратить насилие. Собеседник канала предупредил, что сотни людей уже планируют переехать из своих домов после этих убийств.
АНО, а также незаконные группировки из числа бывших членов РВСК, активно действуют на границе Колумбии и Венесуэлы, общая протяженность которой составляет более 2,2 тысячи километров.
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В миреКолумбияБоготаВенесуэлаРеволюционные вооруженные силы КолумбииАраука (департамент)Иван ДукеАраукита Этеливар Торрес
 
 
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