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Умер композитор детской передачи "Улица Сезам" Стивен Лоуренс
Умер композитор детской передачи "Улица Сезам" Стивен Лоуренс - РИА Новости, 03.01.2022
Умер композитор детской передачи "Улица Сезам" Стивен Лоуренс
Автор музыкальных композиций к американской детской передаче "Улица Сезам" Стивен Лоуренс скончался в возрасте 82 лет, сообщает издание Variety. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:41
2022-01-03T11:41
2022-01-03T11:42
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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Автор музыкальных композиций к американской детской передаче "Улица Сезам" Стивен Лоуренс скончался в возрасте 82 лет, сообщает издание Variety.По данным издания, композитор умер в четверг в медицинском центре имени Клары Маас в городе Бельвилл в штате Нью-Джерси.Более 30 лет Лоуренс писал музыку к "Улице Сезам", сочинив около 300 песен для этой детской передачи. Композитор получил три премии "Эмми" за выдающиеся достижения в музыкальной индустрии.Вместе с тем, Стивен Лоуренс является автором музыки к фильмам "Рано или поздно" (1979), "Бей в барабан медленно" (1973), а также к фильму ужасов "Элис, милая Элис" (1976).
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сша, нью-джерси, новости культуры
11:41 03.01.2022 (обновлено: 11:42 03.01.2022)
Умер композитор детской передачи "Улица Сезам" Стивен Лоуренс
В США в возрасте 82 лет умер композитор детской телепередачи "Улица Сезам" Стивен Лоуренс
ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Автор музыкальных композиций к американской детской передаче "Улица Сезам" Стивен Лоуренс скончался в возрасте 82 лет, сообщает издание Variety.
По данным издания, композитор умер в четверг в медицинском центре имени Клары Маас в городе Бельвилл в штате Нью-Джерси
.
Более 30 лет Лоуренс писал музыку к "Улице Сезам", сочинив около 300 песен для этой детской передачи. Композитор получил три премии "Эмми" за выдающиеся достижения в музыкальной индустрии.
Вместе с тем, Стивен Лоуренс является автором музыки к фильмам "Рано или поздно" (1979), "Бей в барабан медленно" (1973), а также к фильму ужасов "Элис, милая Элис" (1976).