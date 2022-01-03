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В СПЧ прокомментировали предложение перенести захоронения с Красной площади
В СПЧ прокомментировали предложение перенести захоронения с Красной площади - РИА Новости, 03.01.2022
В СПЧ прокомментировали предложение перенести захоронения с Красной площади
Необходимо предать земле тела усопших, могилы которых находятся на Красной площади, но нужно учитывать, что такие действия вызовут недовольство со стороны части РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T12:17
2022-01-03T22:04
общество
москва
леонид брежнев
совет по правам человека при президенте рф (спч)
владимир ленин (владимир ульянов)
борис чернышов (депутат)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Необходимо предать земле тела усопших, могилы которых находятся на Красной площади, но нужно учитывать, что такие действия вызовут недовольство со стороны части граждан, поэтому торопиться в этом вопросе не стоит, заявил РИА Новости член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в Мавзолее."Безусловно, необходимо предать земле тела усопших, могилы которых находятся на Красной площади. Но это дело не завтрашнего дня. Нужно учитывать, что эти действия вызовут недовольство со стороны части наших граждан, особенно пожилых людей, чьи взгляды сформировались в период СССР", — сказал Брод РИА Новости.По его словам, немалая часть населения видит в прошлом и его кумирах образцы справедливости и порядка."Хотя с точки зрения объективной оценки прошлого система, построенная на крови, нежизнеспособна. Но считаться с частью населения необходимо, и новые потрясения нашему обществу не нужны", — подчеркнул он.Некрополь у Кремлевской стены — мемориальное кладбище на Красной площади, у стены, служащей колумбарием для урн с прахом. Это место погребения военных и политических деятелей советского государства. В 1920-30-е годы там хоронили также иностранных коммунистов, в том числе Джона Рида, Сэна Катаяму, Клару Цеткин. Рядом с Мавзолеем похоронены Иосиф Сталин, Феликс Дзержинский, Михаил Калинин, Андрей Жданов, Климент Ворошилов, Семен Буденный, Михаил Суслов, Леонид Брежнев. Над могилами поставлены памятники работы скульптора Николая Томского.
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общество, москва, леонид брежнев, совет по правам человека при президенте рф (спч), владимир ленин (владимир ульянов), борис чернышов (депутат)
12:17 03.01.2022 (обновлено: 22:04 03.01.2022)
 
В СПЧ прокомментировали предложение перенести захоронения с Красной площади

Член СПЧ Брод заявил, что не стоит торопиться с переносом захоронений с Красной площади

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2018
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Необходимо предать земле тела усопших, могилы которых находятся на Красной площади, но нужно учитывать, что такие действия вызовут недовольство со стороны части граждан, поэтому торопиться в этом вопросе не стоит, заявил РИА Новости член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил перенести с Красной площади мемориальное кладбище у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других видных государственных деятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, находящееся в Мавзолее.
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"Безусловно, необходимо предать земле тела усопших, могилы которых находятся на Красной площади. Но это дело не завтрашнего дня. Нужно учитывать, что эти действия вызовут недовольство со стороны части наших граждан, особенно пожилых людей, чьи взгляды сформировались в период СССР", — сказал Брод РИА Новости.
По его словам, немалая часть населения видит в прошлом и его кумирах образцы справедливости и порядка.
"Хотя с точки зрения объективной оценки прошлого система, построенная на крови, нежизнеспособна. Но считаться с частью населения необходимо, и новые потрясения нашему обществу не нужны", — подчеркнул он.
Некрополь у Кремлевской стены — мемориальное кладбище на Красной площади, у стены, служащей колумбарием для урн с прахом. Это место погребения военных и политических деятелей советского государства. В 1920-30-е годы там хоронили также иностранных коммунистов, в том числе Джона Рида, Сэна Катаяму, Клару Цеткин. Рядом с Мавзолеем похоронены Иосиф Сталин, Феликс Дзержинский, Михаил Калинин, Андрей Жданов, Климент Ворошилов, Семен Буденный, Михаил Суслов, Леонид Брежнев. Над могилами поставлены памятники работы скульптора Николая Томского.
 
ОбществоМоскваЛеонид БрежневСовет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ)Владимир Ленин (Владимир Ульянов)Борис Чернышов (депутат)
 
 
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