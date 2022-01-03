https://ria.ru/20220103/sochi-1766483524.html
В Адлере полиция задержала мужчину, стрелявшего из пистолета
В Адлере полиция задержала мужчину, стрелявшего из пистолета - РИА Новости, 03.01.2022
В Адлере полиция задержала мужчину, стрелявшего из пистолета
Личность мужчины, производившего выстрелы из охолощенного оружия в Сочи установлена, в настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности,... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T14:41
2022-01-03T14:41
2022-01-03T14:41
происшествия
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сочи
адлер
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СОЧИ, 3 янв – РИА Новости. Личность мужчины, производившего выстрелы из охолощенного оружия в Сочи установлена, в настоящее время решается вопрос о привлечении его к ответственности, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы городского УВД Андрей Кошелев.Он отметил, что мужчина стрелял на территории Адлера, в новогоднюю ночь, ровно в 00.00 часов."Сотрудниками полиции установлен мужчина, который произвел выстрелы в воздух из охолощенного оружия на одной из улиц города Сочи. Им оказался 35-летний местный житель", - сказал он.Кошелев добавил, что при задержании полиция изъяла у мужчины пистолет, отправив его на экспертизу, которая подтвердила, что оружие - это светошумовой охолощенный автомат. Он также уточнил, что во время выстрелов никто не пострадал, сейчас в отношении стреляющего принимается процессуальное решение."В настоящее время решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - заключил Кошелев.
https://ria.ru/20220103/sochi-1766478763.html
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происшествия, краснодарский край, сочи, адлер
В Адлере полиция задержала мужчину, стрелявшего из пистолета
В Адлере полиция задержала местного жителя, стрелявшего из пистолета в новогоднюю ночь