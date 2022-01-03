https://ria.ru/20220103/sk-1766462523.html
В Омске девять детей отравились парами хлора
В Омске девять детей отравились парами хлора - РИА Новости, 03.01.2022
В Омске девять детей отравились парами хлора
В Омске возбудили уголовное дело после того, как девять детей отправились парами хлора, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T10:18
2022-01-03T10:18
2022-01-03T16:43
происшествия
омск
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Омске возбудили уголовное дело после того, как девять детей отправились парами хлора, сообщается на сайте Следственного комитета."Возбуждено уголовное дело <…> по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.По данным следствия, инцидент произошел 2 января в одной из городских саун. Там отдыхали три семьи с девятью детьми от трех до 13 лет. Уже дома родители заметили недомогание детей и обратились в больницу. В пресс-службе областного Минздрава РИА Новости уточнили, что всего пострадавших десять: семь детей находятся в детской городской больнице № 3, двое — в больнице скорой медицинской помощи № 1, одну взрослую женщину отправили на амбулаторное лечение.Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает. Некоторых выпишут уже сегодня, остальных — в течение двух дней. На месте происшествия работают следователи, они взяли пробы воды в бассейне, допрашивают свидетелей. Прокуратура Кировского округа Омска, со своей стороны, проводит проверку.Администрация сауны комментировать ситуацию отказалась, сославшись на то, что в инциденте разберутся правоохранительные органы.
https://ria.ru/20220101/otravlenie-1766348286.html
омск
омская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа следователей на месте отравления детей в Омске. Кадры СК РФ
В Омске возбудили уголовное дело после того, как девять детей отправились парами хлора, сообщается на сайте Следственного комитета. По данным следствия, инцидент произошел 2 января в одной из городских саун. Там отдыхали три семьи с девятью детьми от трех до 13 лет. Уже дома родители заметили недомогание детей и обратились в больницу.
2022-01-03T10:18
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PT0M23S
РИА Новости
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происшествия, омск, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
10:18 03.01.2022 (обновлено: 16:43 03.01.2022)
В Омске девять детей отравились парами хлора
СК по Омской области возбудил уголовное дело после отравления детей парами хлора в сауне
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости.
В Омске
возбудили уголовное дело после того, как девять детей отправились парами хлора, сообщается на сайте Следственного комитета
.
"Возбуждено уголовное дело <…> по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации
("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении
.
По данным следствия, инцидент произошел 2 января в одной из городских саун. Там отдыхали три семьи с девятью детьми от трех до 13 лет. Уже дома родители заметили недомогание детей и обратились в больницу.
В пресс-службе областного Минздрава РИА Новости уточнили, что всего пострадавших десять: семь детей находятся в детской городской больнице № 3, двое — в больнице скорой медицинской помощи № 1, одну взрослую женщину отправили на амбулаторное лечение.
Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает. Некоторых выпишут уже сегодня, остальных — в течение двух дней.
На месте происшествия работают следователи, они взяли пробы воды в бассейне, допрашивают свидетелей. Прокуратура Кировского округа Омска, со своей стороны, проводит проверку.
Администрация сауны комментировать ситуацию отказалась, сославшись на то, что в инциденте разберутся правоохранительные органы.