https://ria.ru/20220103/sk-1766462523.html

В Омске девять детей отравились парами хлора

В Омске девять детей отравились парами хлора - РИА Новости, 03.01.2022

В Омске девять детей отравились парами хлора

В Омске возбудили уголовное дело после того, как девять детей отправились парами хлора, сообщается на сайте Следственного комитета. РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T10:18

2022-01-03T10:18

2022-01-03T16:43

происшествия

омск

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Омске возбудили уголовное дело после того, как девять детей отправились парами хлора, сообщается на сайте Следственного комитета."Возбуждено уголовное дело <…> по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — говорится в сообщении.По данным следствия, инцидент произошел 2 января в одной из городских саун. Там отдыхали три семьи с девятью детьми от трех до 13 лет. Уже дома родители заметили недомогание детей и обратились в больницу. В пресс-службе областного Минздрава РИА Новости уточнили, что всего пострадавших десять: семь детей находятся в детской городской больнице № 3, двое — в больнице скорой медицинской помощи № 1, одну взрослую женщину отправили на амбулаторное лечение.Сейчас состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает. Некоторых выпишут уже сегодня, остальных — в течение двух дней. На месте происшествия работают следователи, они взяли пробы воды в бассейне, допрашивают свидетелей. Прокуратура Кировского округа Омска, со своей стороны, проводит проверку.Администрация сауны комментировать ситуацию отказалась, сославшись на то, что в инциденте разберутся правоохранительные органы.

https://ria.ru/20220101/otravlenie-1766348286.html

омск

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Работа следователей на месте отравления детей в Омске. Кадры СК РФ В Омске возбудили уголовное дело после того, как девять детей отправились парами хлора, сообщается на сайте Следственного комитета. По данным следствия, инцидент произошел 2 января в одной из городских саун. Там отдыхали три семьи с девятью детьми от трех до 13 лет. Уже дома родители заметили недомогание детей и обратились в больницу. 2022-01-03T10:18 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, омск, омская область, следственный комитет россии (ск рф)