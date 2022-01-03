https://ria.ru/20220103/siriya-1766459784.html

В Сирии пятеро военных погибли при атаке террористов, сообщили СМИ

В Сирии пятеро военных погибли при атаке террористов, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.01.2022

В Сирии пятеро военных погибли при атаке террористов, сообщили СМИ

Жертвами нападения боевиков "Исламского государства"* на военный автобус стали пятеро сирийских военнослужащих, еще 20 пострадали, передает государственное... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T09:28

2022-01-03T09:28

2022-01-03T16:39

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исламское государство

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Жертвами нападения боевиков "Исламского государства"* на военный автобус стали пятеро сирийских военнослужащих, еще 20 пострадали, передает государственное телевидение Сирии со ссылкой на источник.По его данным, атака произошла накануне вечером. Боевики нанесли по автобусу ракетный удар примерно в 50 километрах к востоку от третьей станции в Сирийской пустыне."Атака сопровождалась очередями из 23-миллиметрового орудия, в результате чего погибли пятеро военных. Еще 20 получили ранения", — говорится в сообщении.Другие подробности не приводятся.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. С 2014-го США и их союзники проводят военную операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей. Несмотря на то что в Вашингтоне уже несколько раз заявляли о победе над террористами, вылазки боевиков продолжаются. Кроме того, на севере страны действуют антиправительственные протурецкие группировки.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211231/siriya-1766334392.html

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сирия, в мире, исламское государство