https://ria.ru/20220103/seyf-1766514895.html

В США обязали владельцев оружия иметь сейф

В США обязали владельцев оружия иметь сейф - РИА Новости, 03.01.2022

В США обязали владельцев оружия иметь сейф

Белый дом на фоне рекордного числа случаев массовой стрельбы в США объявил о шагах администрации по их снижению: лицензию на оружие дадут только тем, у кого... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T22:44

2022-01-03T22:44

2022-01-03T22:47

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ВАШИНГТОН, 3 янв - РИА Новости. Белый дом на фоне рекордного числа случаев массовой стрельбы в США объявил о шагах администрации по их снижению: лицензию на оружие дадут только тем, у кого есть место для его хранения."Министерство юстиции объявило новое правило, которое поможет установить безопасное хранение оружия", - сообщает пресс-служба Белого дома.Как говорится в сообщении, новое правило вводит требование о том, что оружие можно продавать только тому, кто подтвердит возможность его безопасного хранения. "Это объявление основано на усилиях министерства по снижению риска того, что оружие попадет не в те руки", - цитирует пресс-служба Белого дома главу минюста и генпрокурора Меррика Гарланда.Как заявил он, ведомство продолжит "подходящие шаги для снижения количества убитых или раненных в результате недобросовестного использования оружия".Минюст напоминает, что согласно требованиям, нарушением считается предоставление ложной информации при покупке оружия, умолчание об обнаруженном украденном или потерянном оружии, пренебрежение продавцом проверкой необходимых документов и записей о преступлениях перед передачей оружия, продажа или передача в руки лицу, которому запрещено владение, в том числе нерезиденту. "Измененные правила требуют, чтобы наличие защищенного места хранения оружия было подтверждено федеральной лицензией. За нарушение лицензия может быть отозвана", - говорится в разъяснении минюста.Байден заявил о том, что в США "эпидемия вооруженного насилия", комментируя очередной случай массового расстрела в мае 2021 года. Всего в США случаев массовой стрельбы, когда пострадали или были убиты более 4 человек за 2021 год произошло 717 - такую цифру приводит портал Gun Violence Archive, собирающий статистику об инцидентах с применением огнестрельного оружия. За последние годы это самое большое число случаев массовой стрельбы. В 2020 году наблюдатели зафиксировали 611 таких инцидентов, годом ранее - 417, в 2018 - 336. По данным на 2014-2017 годы, количество инцидентов колебалось от 272 до 382 в год.В декабре подросток устроил стрельбу в старшей школе города Оксфорда, штат Мичиган: из украденного у отца пистолета он убил четырех учащихся и ранил еще семь человек прежде, чем его задержала полиция. На этом фоне сообщения местных американских СМИ об уличных перестрелках редко выходят на федеральный уровень. Массовая стрельба происходила и в канун 1 января. В граничащем с Вашингтоном штате Мэриленд, по данным местных СМИ, после новогодней перестрелки трое подростков и один взрослый оказались в больницах. В городе Джермантаун, штата Филадельфия в ночь на 31 декабря слышали около 80 выстрелов: шестеро вооруженных людей вышли из фургона и расстреляли группу стоящих на углу, те открыли огонь в ответ; семь человек оказались в больницах. 30 декабря темнокожий мужчина застрелил двоих и ранил еще двоих в городе Кирксвилль, штата Миссури.

https://ria.ru/20210726/strelba-1742839974.html

https://ria.ru/20211204/ssha-1762199034.html

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оксфорд

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