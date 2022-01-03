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Адских санкций не будет. И вот почему
Пушков объяснил, почему Байден не введет "адские санкции" против России - РИА Новости, 03.01.2022
Адских санкций не будет. И вот почему
Сенатор Алексей Пушков предположил, что президент США Джо Байден не решится ввести "адские санкции" против России. РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T11:52
2022-01-03T15:52
в мире
сша
европа
владимир путин
джо байден
алексей пушков
нато
россия
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предположил, что президент США Джо Байден не решится ввести "адские санкции" против России."Дело не в том, что Байден не готов вводить новые санкции против России, дело в том, что он дальновиднее своей администрации. У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть", — написал сенатор в своем Telegram-канале.По словам политика, этот шаг приведет к потере какого-либо влияния на Россию и полностью развяжет руки Кремлю на международной арене.Пушков добавил, что после санкций США смогут угрожать только военными средствами.Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор 30 декабря. По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.До этого Россия представила проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.
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в мире, сша, европа, владимир путин, джо байден, алексей пушков, нато, россия
11:52 03.01.2022 (обновлено: 15:52 03.01.2022)
 
Пушков объяснил, почему Байден не введет "адские санкции" против России

Сенатор Пушков назвал адские санкции последним рычагом давления США на Россию

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Сенатор Алексей Пушков
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предположил, что президент США Джо Байден не решится ввести "адские санкции" против России.
"Дело не в том, что Байден не готов вводить новые санкции против России, дело в том, что он дальновиднее своей администрации. У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть", — написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам политика, этот шаг приведет к потере какого-либо влияния на Россию и полностью развяжет руки Кремлю на международной арене.
Пушков добавил, что после санкций США смогут угрожать только военными средствами.
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
1 января, 13:19
Пушков назвал цель призыва к публикации антироссийских санкций
Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор 30 декабря. По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
До этого Россия представила проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.
 
В миреСШАЕвропаВладимир ПутинДжо БайденАлексей ПушковНАТОРоссия
 
 
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