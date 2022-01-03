Адских санкций не будет. И вот почему

11:52 03.01.2022 (обновлено: 15:52 03.01.2022)
Пушков объяснил, почему Байден не введет "адские санкции" против России
Сенатор Пушков назвал адские санкции последним рычагом давления США на Россию
Сенатор Алексей Пушков
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков предположил, что президент США Джо Байден не решится ввести "адские санкции" против России.
"Дело не в том, что Байден не готов вводить новые санкции против России, дело в том, что он дальновиднее своей администрации. У США остался в распоряжении набор крайне жестких мер, которые могут привести, как предупредил Путин, к разрыву отношений между Россией и США, но это все, что у него есть", — написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам политика, этот шаг приведет к потере какого-либо влияния на Россию и полностью развяжет руки Кремлю на международной арене.
Пушков добавил, что после санкций США смогут угрожать только военными средствами.
Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор 30 декабря. По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной. Российский лидер в ответ заявил, что это было бы крупной ошибкой: в таком случае может последовать полный разрыв отношений.
До этого Россия представила проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР.