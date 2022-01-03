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Песков заявил о необходимости провести саммит глав стран "ядерной пятерки"
Песков заявил о необходимости провести саммит глав стран "ядерной пятерки" - РИА Новости, 03.01.2022
Песков заявил о необходимости провести саммит глав стран "ядерной пятерки"
Саммит лидеров стран "ядерной пятерки" необходим и после их совместного заявления: одно не исключает другого, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T16:22
2022-01-03T16:22
2022-01-03T16:32
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Саммит лидеров стран "ядерной пятерки" необходим и после их совместного заявления: одно не исключает другого, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) ранее предложил президент РФ Владимир Путин. Все страны выразили готовность принять участие в такой встрече. В понедельник лидеры пяти ядерных держав приняли заявление о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений."Заявление лидеров "ядерной пятерки" не исключает, что саммит постоянных членов СБ ООН (предложенный ранее Путиным) все еще необходим", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220103/mid-1766491712.html
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в мире, ядерное оружие, сша, китай, франция, великобритания, владимир путин, дмитрий песков, совет безопасности оон, россия
16:22 03.01.2022 (обновлено: 16:32 03.01.2022)
Песков заявил о необходимости провести саммит глав стран "ядерной пятерки"
Пресс-секретарь Путина Песков: необходимо провести саммит лидеров стран "ядерной пятерки"