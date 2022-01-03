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Российский союз промышленников и предпринимателей

Российский союз промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 03.01.2022

Российский союз промышленников и предпринимателей

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) – общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T03:45

2022-01-03T03:45

2022-01-03T03:46

справки

российский союз промышленников и предпринимателей

россия

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Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) – общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Ведет свою историю от неполитической организации "Научно-промышленный союз СССР", основанной в июне 1990 года по инициативе Научно-промышленной группы народных депутатов СССР, среди которых были такие известные ученые, генеральные конструкторы и политики, как Жорес Алферов, Павел Бунич, Евгений Велихов, Аркадий Вольский, Генрих Новожилов, Павел Селезнев и другие. После распада СССР организацию преобразовали в общероссийскую, в качестве ее правопреемника стал Российский союз промышленников и предпринимателей, первый съезд которого состоялся 19 декабря 1991 года. РСПП был зарегистрирован 3 января 1992 года. Учредителями союза являются крупнейшие предприятия различных форм собственности, научно-исследовательские организации, коммерческие структуры, общественные объединения и физические лица. Российский союз осуществляет свою деятельность посредством двух юридических лиц, обладающих различным правовым статусом – общероссийского объединения работодателей (ООР "РСПП") и общероссийской общественной организации (РСПП).Каждая организация имеет свой устав. Согласно документам, общероссийская общественная организация "РСПП" является общероссийским общественным объединением физических лиц, а также юридических лиц – общественных организаций промышленников и предпринимателей; ООР "РСПП" – социально ориентированная некоммерческая организация. По состоянию на 15 декабря 2021 года членами ООР "РСПП" являются 479 организаций. Региональные отделения РСПП созданы во всех субъектах РФ. В состав РСПП входят более 100 отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики: топливно-энергетический комплекс, машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг. Союз объединяет тысячи крупнейших российских компаний – представителей промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций во всех регионах России. Высшим органом РСПП является съезд, проводимый один раз в четыре года. На нем избирается сроком на четыре года президент союза и члены правления. Между съездами руководство деятельностью союза осуществляет правление, численность которого не превышает 150 человек. В составе правления должны быть представлены более половины региональных отделений РСПП от их общего числа. Бюро правления, избираемое правлением, осуществляет оперативное руководство деятельностью РСПП.Президент РСПП, являющийся единоличным исполнительным органом союза, организует работу правления и председательствует на его заседаниях. По должности он является членом бюро правления. Первым президентом РСПП был Аркадий Вольский. С 2005 года президентом союза является Александр Шохин. РСПП видит свое предназначение в консолидации усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса. Деятельность союза нацелена на создание конкурентной предпринимательской среды, совершенствование общих стандартов ведения бизнеса, корпоративного управления, повышение влияния и социального авторитета отечественных предпринимателей. РСПП ведет постоянную практическую работу: на высоком государственном уровне проводятся конференции по актуальным экономическим проблемам с участием представителей российских и зарубежных бизнес-кругов, а также руководителей федеральных органов власти. Итогами этих форумов являются решения, которые принимаются на государственном уровне в сфере предпринимательства и бизнеса в России. В результате в стране радикально улучшился деловой климат, повысилось качество законодательства в предпринимательской сфере, выросло качество институализированных механизмов и площадок взаимодействия между властью и бизнесом, в частности оценка регулирующего воздействия, регуляторная гильотина.Повысилась эффективность системы контроля и надзора, реализуются цифровые решения, в том числе в сфере социально-трудовых отношений. Коллектив РСПП указом президента РФ от 3 декабря 2021 года награжден почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, российский союз промышленников и предпринимателей, россия