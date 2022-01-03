Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220103/rspp-1765655358.html
Российский союз промышленников и предпринимателей
Российский союз промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 03.01.2022
Российский союз промышленников и предпринимателей
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) – общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T03:45
2022-01-03T03:46
справки
российский союз промышленников и предпринимателей
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765656749_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_96aa975fe9214a79376fdfcd3fed2e7f.jpg
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) – общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. Ведет свою историю от неполитической организации "Научно-промышленный союз СССР", основанной в июне 1990 года по инициативе Научно-промышленной группы народных депутатов СССР, среди которых были такие известные ученые, генеральные конструкторы и политики, как Жорес Алферов, Павел Бунич, Евгений Велихов, Аркадий Вольский, Генрих Новожилов, Павел Селезнев и другие. После распада СССР организацию преобразовали в общероссийскую, в качестве ее правопреемника стал Российский союз промышленников и предпринимателей, первый съезд которого состоялся 19 декабря 1991 года. РСПП был зарегистрирован 3 января 1992 года. Учредителями союза являются крупнейшие предприятия различных форм собственности, научно-исследовательские организации, коммерческие структуры, общественные объединения и физические лица. Российский союз осуществляет свою деятельность посредством двух юридических лиц, обладающих различным правовым статусом – общероссийского объединения работодателей (ООР "РСПП") и общероссийской общественной организации (РСПП).Каждая организация имеет свой устав. Согласно документам, общероссийская общественная организация "РСПП" является общероссийским общественным объединением физических лиц, а также юридических лиц – общественных организаций промышленников и предпринимателей; ООР "РСПП" – социально ориентированная некоммерческая организация. По состоянию на 15 декабря 2021 года членами ООР "РСПП" являются 479 организаций. Региональные отделения РСПП созданы во всех субъектах РФ. В состав РСПП входят более 100 отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики: топливно-энергетический комплекс, машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг. Союз объединяет тысячи крупнейших российских компаний – представителей промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций во всех регионах России. Высшим органом РСПП является съезд, проводимый один раз в четыре года. На нем избирается сроком на четыре года президент союза и члены правления. Между съездами руководство деятельностью союза осуществляет правление, численность которого не превышает 150 человек. В составе правления должны быть представлены более половины региональных отделений РСПП от их общего числа. Бюро правления, избираемое правлением, осуществляет оперативное руководство деятельностью РСПП.Президент РСПП, являющийся единоличным исполнительным органом союза, организует работу правления и председательствует на его заседаниях. По должности он является членом бюро правления. Первым президентом РСПП был Аркадий Вольский. С 2005 года президентом союза является Александр Шохин. РСПП видит свое предназначение в консолидации усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса. Деятельность союза нацелена на создание конкурентной предпринимательской среды, совершенствование общих стандартов ведения бизнеса, корпоративного управления, повышение влияния и социального авторитета отечественных предпринимателей. РСПП ведет постоянную практическую работу: на высоком государственном уровне проводятся конференции по актуальным экономическим проблемам с участием представителей российских и зарубежных бизнес-кругов, а также руководителей федеральных органов власти. Итогами этих форумов являются решения, которые принимаются на государственном уровне в сфере предпринимательства и бизнеса в России. В результате в стране радикально улучшился деловой климат, повысилось качество законодательства в предпринимательской сфере, выросло качество институализированных механизмов и площадок взаимодействия между властью и бизнесом, в частности оценка регулирующего воздействия, регуляторная гильотина.Повысилась эффективность системы контроля и надзора, реализуются цифровые решения, в том числе в сфере социально-трудовых отношений. Коллектив РСПП указом президента РФ от 3 декабря 2021 года награжден почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765656749_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_59911192a35155290b0ea3612c9cd6de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
справки, российский союз промышленников и предпринимателей, россия
03:45 03.01.2022 (обновлено: 03:46 03.01.2022)
 

Российский союз промышленников и предпринимателей

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкФлажки с символикой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Флажки с символикой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) – общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне.
Ведет свою историю от неполитической организации "Научно-промышленный союз СССР", основанной в июне 1990 года по инициативе Научно-промышленной группы народных депутатов СССР, среди которых были такие известные ученые, генеральные конструкторы и политики, как Жорес Алферов, Павел Бунич, Евгений Велихов, Аркадий Вольский, Генрих Новожилов, Павел Селезнев и другие. После распада СССР организацию преобразовали в общероссийскую, в качестве ее правопреемника стал Российский союз промышленников и предпринимателей, первый съезд которого состоялся 19 декабря 1991 года. РСПП был зарегистрирован 3 января 1992 года.
Учредителями союза являются крупнейшие предприятия различных форм собственности, научно-исследовательские организации, коммерческие структуры, общественные объединения и физические лица.
Российский союз осуществляет свою деятельность посредством двух юридических лиц, обладающих различным правовым статусом – общероссийского объединения работодателей (ООР "РСПП") и общероссийской общественной организации (РСПП).
Каждая организация имеет свой устав. Согласно документам, общероссийская общественная организация "РСПП" является общероссийским общественным объединением физических лиц, а также юридических лиц – общественных организаций промышленников и предпринимателей; ООР "РСПП" – социально ориентированная некоммерческая организация.
По состоянию на 15 декабря 2021 года членами ООР "РСПП" являются 479 организаций.
Региональные отделения РСПП созданы во всех субъектах РФ.
В состав РСПП входят более 100 отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики: топливно-энергетический комплекс, машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, а также оборонно-промышленный комплекс, строительство, химическое производство, легкую и пищевую промышленность, сферу услуг. Союз объединяет тысячи крупнейших российских компаний – представителей промышленных, научных, финансовых и коммерческих организаций во всех регионах России.
Высшим органом РСПП является съезд, проводимый один раз в четыре года. На нем избирается сроком на четыре года президент союза и члены правления. Между съездами руководство деятельностью союза осуществляет правление, численность которого не превышает 150 человек. В составе правления должны быть представлены более половины региональных отделений РСПП от их общего числа. Бюро правления, избираемое правлением, осуществляет оперативное руководство деятельностью РСПП.
Президент РСПП, являющийся единоличным исполнительным органом союза, организует работу правления и председательствует на его заседаниях. По должности он является членом бюро правления.
Первым президентом РСПП был Аркадий Вольский. С 2005 года президентом союза является Александр Шохин.
РСПП видит свое предназначение в консолидации усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса.
Деятельность союза нацелена на создание конкурентной предпринимательской среды, совершенствование общих стандартов ведения бизнеса, корпоративного управления, повышение влияния и социального авторитета отечественных предпринимателей.
РСПП ведет постоянную практическую работу: на высоком государственном уровне проводятся конференции по актуальным экономическим проблемам с участием представителей российских и зарубежных бизнес-кругов, а также руководителей федеральных органов власти. Итогами этих форумов являются решения, которые принимаются на государственном уровне в сфере предпринимательства и бизнеса в России.
В результате в стране радикально улучшился деловой климат, повысилось качество законодательства в предпринимательской сфере, выросло качество институализированных механизмов и площадок взаимодействия между властью и бизнесом, в частности оценка регулирующего воздействия, регуляторная гильотина.
Повысилась эффективность системы контроля и надзора, реализуются цифровые решения, в том числе в сфере социально-трудовых отношений.
Коллектив РСПП указом президента РФ от 3 декабря 2021 года награжден почетным знаком Российской Федерации "За успехи в труде".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссийский союз промышленников и предпринимателейРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:28Депутат Госдумы попросил проверить цирки, зоопарки и дельфинарии
09:28В Сирии пятеро военных погибли при атаке террористов
09:20В России ожидают рот цен на алкоголь
09:15В Иране призвали привлечь США и Израиль к ответу за убийство Сулеймани
09:05Суд прекратил дело против москвички, отбивавшейся ножом от ревнивца
08:59Биолог назвала наиболее уязвимые перед COVID-19 группы крови
08:49Транзит российского газа через Украину в Словакию вновь упал
08:29"Северный поток — 2" снизит цены на газ в Европе, считают эксперты
08:06В Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за омикрон-штамма
07:26План мероприятий ПМЭФ-2022 уже прорабатывается, заявил Беглов
07:19Академик РАН дал необычный совет переболевшим COVID-19
06:57В Госдуме призвали убрать захоронения лидеров СССР с Красной площади
06:54На Украине разразился скандал из-за девушки из обращения Зеленского
06:36В Госдуме предложили разместить на алкоголе "страшные картинки"
06:16Инфекционист оценил вероятность новой волны COVID-19 из-за "омикрона"
06:09Назван "аномальный" признак инсульта у молодых людей
06:08Беглов рассказал о борьбе с омикрон-штаммом в Петербурге
05:54Академик РАН рассказал, как дожить до ста лет
05:25На Колыме десять пассажиров автобуса отравились угарным газом
05:21В Оренбургской области потушили пожар в церкви
Лента новостейМолния
Депутат Госдумы попросил проверить цирки, зоопарки и дельфинарииВ Сирии пятеро военных погибли при атаке террористовВ России ожидают рот цен на алкогольВ Иране призвали привлечь США и Израиль к ответу за убийство СулейманиСуд прекратил дело против москвички, отбивавшейся ножом от ревнивцаБиолог назвала наиболее уязвимые перед COVID-19 группы кровиТранзит российского газа через Украину в Словакию вновь упал"Северный поток — 2" снизит цены на газ в Европе, считают экспертыВ Южной Корее зафиксировали первые случаи смерти из-за омикрон-штаммаПлан мероприятий ПМЭФ-2022 уже прорабатывается, заявил БегловАкадемик РАН дал необычный совет переболевшим COVID-19В Госдуме призвали убрать захоронения лидеров СССР с Красной площадиНа Украине разразился скандал из-за девушки из обращения ЗеленскогоВ Госдуме предложили разместить на алкоголе "страшные картинки"Инфекционист оценил вероятность новой волны COVID-19 из-за "омикрона"Назван "аномальный" признак инсульта у молодых людейБеглов рассказал о борьбе с омикрон-штаммом в ПетербургеАкадемик РАН рассказал, как дожить до ста летНа Колыме десять пассажиров автобуса отравились угарным газомВ Оренбургской области потушили пожар в церкви