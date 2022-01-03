https://ria.ru/20220103/putin-1766482371.html

Путин поручил рассмотреть предложения по совершенствованию промбезопасности

Путин поручил рассмотреть предложения по совершенствованию промбезопасности - РИА Новости, 03.01.2022

Путин поручил рассмотреть предложения по совершенствованию промбезопасности

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть предложения Генеральной прокуратуры по созданию условий для предотвращения нарушений обязательных требований при РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T14:29

2022-01-03T14:29

2022-01-03T14:29

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть предложения Генеральной прокуратуры по созданию условий для предотвращения нарушений обязательных требований при надзоре в сфере промбезопасности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."При подготовке ко второму чтению проекта федерального закона № 1144919–7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" обеспечить рассмотрение предложений Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в том числе касающихся создания условий для профилактики и предотвращения нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного надзора в области промышленной безопасности", - говорится в поручении президента.Отмечается, что срок выполнения поручения - 1 января 2023 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

https://ria.ru/20220103/putin-1766480879.html

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владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, михаил мишустин, россия