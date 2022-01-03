https://ria.ru/20220103/putin-1766481243.html
Путин поручил внести изменения в законы по уточнению полномочий Роструда
Путин поручил внести изменения в законы по уточнению полномочий Роструда - РИА Новости, 03.01.2022
Путин поручил внести изменения в законы по уточнению полномочий Роструда
Президент РФ Владимир Путин поручил внести изменения в законы по уточнению полномочий Роструда по контролю за соглашениями по оплате труда в угольной... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T14:17
2022-01-03T14:17
2022-01-03T14:17
владимир путин
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил внести изменения в законы по уточнению полномочий Роструда по контролю за соглашениями по оплате труда в угольной промышленности, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Рассмотреть вопросы о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся уточнения полномочий Роструда по осуществлению контроля за выполнением работодателями отраслевых соглашений, заключаемых на федеральном уровне социального партнёрства, в том числе в части, касающейся оплаты труда работников угольной промышленности", - говорится в поручении президента.Отмечается, что срок выполнения поручения - 1 мая 2022 года. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20220103/shakhty-1766480485.html
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владимир путин, федеральная служба по труду и занятости (роструд), михаил мишустин, россия
Путин поручил внести изменения в законы по уточнению полномочий Роструда
Путин поручил внести изменения в законы по уточнению контрольных полномочий Роструда