https://ria.ru/20220103/putin-1766480879.html

Путин поручил изучить вопрос об увеличении выплат на опасном производстве

Путин поручил изучить вопрос об увеличении выплат на опасном производстве - РИА Новости, 03.01.2022

Путин поручил изучить вопрос об увеличении выплат на опасном производстве

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 мая 2022 года рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения компенсационных выплат на опасном производстве за счет... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T14:13

2022-01-03T14:13

2022-01-03T14:13

владимир путин

михаил мишустин

игорь краснов

россия

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МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 мая 2022 года рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения компенсационных выплат на опасном производстве за счет владельца, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации при участии Генеральной прокуратуры Российской Федерации рассмотреть вопрос о целесообразности увеличения за счёт эксплуатирующей организации или иного владельца опасного производственного объекта размера компенсационных выплат в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте", - говорится в поручении президента.Отмечается, что срок выполнения поручения - 1 мая 2022 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный прокурор Игорь Краснов.

https://ria.ru/20220103/ugol-1766478097.html

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владимир путин, михаил мишустин, игорь краснов, россия