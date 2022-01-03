Новогодняя речь Путина произвела фурор на Украине

Посмотрели все. В Киеве неожиданно отреагировали на новогоднюю речь Путина
Депутат Рады Кива: на Украине всей страной смотрели новогоднее обращение Владимира Путина
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинцы проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина, написал в Telegram депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
Парламентарий, поздравляя соотечественников с праздником, заявил о росте популярности российского лидера на Украине.
"Его поздравления, уверен, посмотрели все!" — подчеркнул Кива.
При этом, по его мнению, в этом году украинцы уделят особое внимание дню рождению Путина.
"С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с Днем Рождения!" — заключил депутат Рады.
Седьмого октября 2022 года Владимир Путин отпразднует юбилей — главе государства исполнится 70 лет.
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