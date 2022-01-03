Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220103/putin-1766452676.html
Новогодняя речь Путина произвела фурор на Украине
Посмотрели все. В Киеве неожиданно отреагировали на новогоднюю речь Путина - РИА Новости, 03.01.2022
Новогодняя речь Путина произвела фурор на Украине
Украинцы проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина, написал в Telegram депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная... РИА Новости, 03.01.2022
2022-01-03T02:49
2022-01-03T02:49
в мире
украина
владимир путин
верховная рада украины
илья кива
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766318231_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_b9ecb6d958e27f51249f963715a0dc16.jpg
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинцы проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина, написал в Telegram депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.Парламентарий, поздравляя соотечественников с праздником, заявил о росте популярности российского лидера на Украине.При этом, по его мнению, в этом году украинцы уделят особое внимание дню рождению Путина.Седьмого октября 2022 года Владимир Путин отпразднует юбилей — главе государства исполнится 70 лет.
https://ria.ru/20220101/obraschenie-1766387102.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766318231_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f5b7191c46ecdedbfa2ad5982bccd16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир путин, верховная рада украины, илья кива, россия
02:49 03.01.2022
 
Посмотрели все. В Киеве неожиданно отреагировали на новогоднюю речь Путина

Депутат Рады Кива: на Украине всей страной смотрели новогоднее обращение Владимира Путина

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам - РИА Новости, 1920, 03.01.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинцы проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина, написал в Telegram депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.
Парламентарий, поздравляя соотечественников с праздником, заявил о росте популярности российского лидера на Украине.
"Его поздравления, уверен, посмотрели все!" — подчеркнул Кива.
При этом, по его мнению, в этом году украинцы уделят особое внимание дню рождению Путина.
"С Новым годом! Годом, когда на Украине каждый маломальский политик и служащий будет очень стараться поздравить Владимира Владимировича с Днем Рождения!" — заключил депутат Рады.
Седьмого октября 2022 года Владимир Путин отпразднует юбилей — главе государства исполнится 70 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2022
1 января, 19:53
Новогоднее обращение Зеленского взбесило украинцев
 
В миреУкраинаВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныИлья КиваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала