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Новогодняя речь Путина произвела фурор на Украине

Посмотрели все. В Киеве неожиданно отреагировали на новогоднюю речь Путина - РИА Новости, 03.01.2022

Новогодняя речь Путина произвела фурор на Украине

Украинцы проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина, написал в Telegram депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная... РИА Новости, 03.01.2022

2022-01-03T02:49

2022-01-03T02:49

2022-01-03T02:49

в мире

украина

владимир путин

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илья кива

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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Украинцы проявили интерес к новогоднему обращению президента России Владимира Путина, написал в Telegram депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.Парламентарий, поздравляя соотечественников с праздником, заявил о росте популярности российского лидера на Украине.При этом, по его мнению, в этом году украинцы уделят особое внимание дню рождению Путина.Седьмого октября 2022 года Владимир Путин отпразднует юбилей — главе государства исполнится 70 лет.

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в мире, украина, владимир путин, верховная рада украины, илья кива, россия